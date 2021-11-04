Понад 40 країн пообіцяли на кліматичному саміті відмовитися від вугілля.

Однак найбільші продуценти і споживачі вугілля – Австралія, Китай, Індія та США – не підписалися під цією обіцянкою.

 

 

Понад 40 країн світу зобов’язалися відмовитися від видобування й використання вугілля. Відповідний меморандум був підписаний на кліматичному саміті COP26 в Ґлазґо. У документі наголошується, що вугілля – найбільший забруднювач атмосфери на планеті та основний чинник ґлобального потепління.

 

Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, серед підписантів багато великих споживачів вугілля, зокрема Польща, В'єтнам та Чилі. Також меморандум підписали понад сто організацій. А кілька великих банків погодилися припинити фінансування вугільної промисловості.

 

Ті, хто підписався, пообіцяли відмовитися від будь-яких інвестицій у виробництво електроенергії з вугілля як на міжнародному, так і на внутрішньому ринку. Промислово розвинені країни домовилися відмовитися від вугілля упродовж 2030-х років, а бідніші країни – упродовж 2040-х.

 

«Кінець ери вугілля наближається. Світ рухається в правильному напрямку, він готовий вирішити долю вугілля та акцептувати екологічні та економічні вигоди від побудови майбутнього, що живиться на основі чистої енергії», – сказав британський міністр енергетики та економіки Квазі Квартенґ (Kwasi Kwarteng).

 

Однак деякі країни, які є найбільшими у світі видобувачами і споживачами вугілля, не долучилися до підписання меморандуму. Серед них, зокрема, – Австралія, Китай, Індія та Сполучені Штати.

04.11.2021

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