Соціологія: Українська мова рідна для 83% українців віком 18-29 років.

Понад три чверті українців – 78,3% – вважають своєю рідною мовою українську. Іще 18% називають рідною мовою російську, а 1,1% – іншу. На Заході українська мова рідна для 96,7% респондентів, у Центрі – для 87,8%, на Сході – для 58,5%, на Півдні – для 55,6%.

(Радимо відкрити графіку в окремому вікні)

Це випливає із результатів соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, оприлюднених у понеділок Фондом "Демократичні ініціативи".

Позитивний тренд: молоді люди частіше вважають своєю рідною мовою українську. Серед молоді віком 18-29 років українську вважають рідною 83,3%, а серед найстаршої групи, віком за 60 років, – 73,6%.

Ця тенденція підтверджується, якщо аналізувати окремо Південь та Схід: 64% тамтешньої молоді вважає рідною українську, натомість серед найстаршого покоління – 53%.

(Радимо відкрити графіку в окремому вікні)

Українська мова має порівняно слабші позиції у містах-мільйонниках – у мегаполісах її вважає рідною 54,5%, натомість російську – 39,5%.

Для порівняння, у селах і селищах українська мова є рідною для 87,9% респондентів, а російська – для 9,8%.

(Радимо відкрити графіку в окремому вікні)

Часто статус української мови як рідної залишається символічним – значна частка респондентів розмовляє вдома нерідною мовою.

У масштабах країни з-поміж числа респондентів, для котрого рідною є російська, 95% спілкуються нею ж і вдома. Натомість серед тих, для кого рідна українська, вдома нею спілкуються 77%.

Також існує певна залежність від реґіону: на Заході і в Центрі рідну мову вдома практикує 89,5%, натомість на Півдні і на Сході – 44,5%.

"Цей розрив свідчить про те, що на Півдні та Сході сприйняття української як рідної часто є радше маркером ідентичності, однак фактичне використання мов інакше з огляду на історичні умови", – прокоментували в "Демократичних ініціативах".

Інформація про дослідження. Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Загалом опитано 2019 респондентів/-ок віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.