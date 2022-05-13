У клуб вивчення української мови в Тернополі ходять 300 переселенців.

У Тернополі на базі загальноосвітньої школи № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов діє розмовний клуб української мови для внутрішньо переміщених осіб «Слово», мета якого адаптувати відвідувачів до культурно-мовного середовища Тернопілля, підвищити рівень їхньої україномовної компетентності та поширити знання про культуру й історію Тернопілля.

На сьогодні для того, щоб покращити свої знання з української мови тут зареєструвались близько 300 внутрішньо переміщених осіб, яких поділили на дві групи: молодша для дітей віком від 2 до 9 років та старша – від 16 до 63 років.

«Робота клубу побудована таким способом, що заняття ми проводимо з української мови, на якому вивчаємо матеріал з фонетики чи з лексики, збагачений побутовим та розмовним мовленням. Вчимо деякою мірою ділове та фахове мовлення. Цікавляться учасники клубу і діалектизмами, – розповідає освітня волонтерка Леся Гапон. – Ми намагаємось задовольнити усі їхні мовні потреби, а разом з тим поповнити лексичний запас і збагатити знання про Тернопілля. Разом ми – дружня згуртована родина і прагнемо, щоб наша Україна була найкращою, найквітучішою, сильною державою, на якій живуть добрі люди, об’єднані словом, піснею й любов’ю до своєї вітчизни».

У розмовному клубі «Слово» українську мову для внутрішньо переміщених осіб викладають вісім тернопільських волонтерів-освітян. Кожне заняття складається з вивчення мовного матеріалу й ознайомлення з культурою, історією, мистецтвом Тернополя. Окрім вивчення мови, передбачені й екскурсії та зустрічі з письменниками і мистецтвознавцями – усе для того, щоб уроки були цікавими. Відбуваються такі зустрічі двічі на тиждень.