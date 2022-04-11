"Просвіта" відкриває безкоштовні курси української розмовної мови.

Львівське обласне товариство ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка організовує безкоштовні місячні курси української розмовної мови для всіх охочих з 15 квітня 2022 року в очному (локація - центр міста Львова) та дистанційному (zoom-платформа) режимі навчання.
Курс навчання від "Просвіти" ставить за мету:
✅ Полегшити російськомовним українцям перехід на спілкування українською.
✅ Сформувати навички вільної комунікації.
✅ Поповнити словниковий запас.
✅ Дізнатися основні правила культури мовлення.
✅ Довідатися про цікавинки рідної мови.
✅ Ознайомитися з історією та культурою українського народу.
Деталі та запис на кус за телефоном: +38 097 497 6670 ; +38 067 455 735411.04.2022