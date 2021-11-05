У Львові помер ветеран російсько-української війни Юрій Досяк.

 

У Львові уранці, 5 листопада, помер ветеран російсько-української війни Юрій Досяк. Про це повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

 

 

Юрієві Досяку було 37 років. Упродовж останнього часу його лікували від коронавірусу. Легені були уражені обширною двосторонньою пневмонією, перебував на ШВЛ, і тиждень пролежав у медичній комі, з якої вийшов напередодні.

 

«Він близько тижня перебував у лікарні. Деякий час був на апараті ШВЛ у медичному сні. Вчора він йшов на покращення, виходив з медичного сну, але сьогодні сталася раптова зупинка серця», — розповіла прессекретарка Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Марія Прихід.

 

Зазначимо, львів’янин Юрко Досяк був на Майдані, а коли почалася російсько-українська війна, пішов добровольцем у батальйон «Донбас». Він пройшов Іловайський котел і 119 днів полону в російських бойовиків у Донецьку. Після повернення додому Юрій Досяк започаткував власне фермерське господарство з вирощування овочів та залучав до трудотерапії побратимів. Друзі і колеги цінували Юрія за його людські якості: оптимізм, готовність підтримувати, допомагати, давати приклад іншим.

 

 

Прощання з померлим відбудеться сьогодні, 5 листопада, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Про чин похорону буде відомо згодом.

 

Фото facebook.com/LCNPUBD, facebook.com/lulu.dzyga

05.11.2021

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