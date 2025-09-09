У Львові відкрили новий інклюзивний Центр для ветеранів.

У Львові на вулиці Липинського, 11, відкрили новий Центр для ветеранів. Мова про майже 400 квадратних метрів простору підтримки, розвитку й дозвілля, де надаватимуть адміністративні послуги, психологічну та юридичну підтримку не лише ветеранам, а також їх рідним, організовуватимуть різні навчання й заходи. Центр повністю інклюзивний.

Загалом у центрі працює 15 осіб, серед яких юристи, психологи та фахівці із супроводу ветеранів. В одному приміщенні працює спільний простір - ветеранський центр і ЦНАП. Простір зручний - із дитячою кімнатою, конференц-залою, великою рецепцією та місцем очікування, де планують облаштувати настільний футбол. Такі центри вже діють у чотирьох районах Львова і скоро запрацюють ще у двох - на Сихові та Левандівці.

"Сьогодні у ЗСУ воюють 58 тисяч львів'ян – хлопців і дівчат, І буде більше", - зауважив на відкритті Центру для ветеранів міський голова Львова Андрій Садовий. Він запевним, що організовуючи четвертий такий центр у Львові врахували всі зауваги, які існували до таких центрів раніше.

Фото: Емма Стадник, https://zahid.espreso.tv