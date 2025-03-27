На площі Ринок у Львові відновлює роботу ветеранський ярмарок.

 

Цієї неділі, 30 березня, на площі Ринок у Львові відбудеться перший цьогоріч ветеранський ярмарок. Понад двадцять підприємств ветеранів і їхніх родин представлять свою продукцію. Про це повідомили у Львівській міській раді. 

 

 

Цьогоріч на ярмарку будуть ветеранські бізнеси зі Львова та Львівської області, Києва, Чернігова, Ірпеня, Луцька, Івано-Франківська, Полтавської, Тернопільської й Волинської областей.

 

Ярмарок працюватиме з 10:00 до 16:00 кожної другої та четвертої неділі місяця, до 13 листопада. 

 

 

Ярмарок ветеранського бізнесу проводять з ініціативи громадської організації "Родини полеглих Героїв Львівщини". Вперше він відбувся у Львові 6 жовтня минулого року й об'єднав близько 20 підприємств ветеранів та їхніх рідних.

 

За словами директорки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інни Свистун, цей захід – значно більше, ніж звичайна торгівля. 

 

"Ми вже не вперше організовуємо такий ярмарок, і щоразу він стає місцем зустрічі тих, хто готовий підтримати українських підприємців. Це про спільноту, довіру та можливість бути почутими, – наголошує Інна Свистун. – Ярмарок є унікальною платформою для підтримки ветеранів, які повернулися з війни та розвивають власну справу, а також чудовою нагодою ознайомитися з якісними українськими товарами".

 

Ветерани та їхні сім'ї, які займаються підприємництвом і хочуть представити свою продукцію на ярмарку, можуть залишити заявку за посиланням.

 

27.03.2025

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