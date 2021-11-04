Букерівську премію отримав письменник із ПАР Деймон Ґелгут.

На цю премію він номінувався тричі.

Букерівську премію з літератури за 2021 року присуджено письменнику з ПАР Деймону Ґелгуту (Damon Galgut) за роман-сагу «Обіцянка» (The Promise) про взаємини білої родини фермерів та їхньої чорношкірої служницю за часів апартеїду та після його скасування. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Це дев’ята книга письменника.

«Я дуже, по-справжньому, смиренно вдячний», – сказав Деймон Ґелгут, приймаючи головну премію англомовної літератури на церемонії в Лондоні. Її грошова сума становить 50 тисяч фунтів (68,2 тис доларів).

Письменник і драматург Деймон Ґелгут, якому за тиждень виповниться 58 років, потрапив у шортлист номінантів Букерівської премії вже втретє. Його роман «Добрий лікар» (The Good Doctor) потрапив у шорт-лист 2003 року, а «У дивній кімнаті» (In a Strange Room) 2010-го.

Головна сюжетна лінія в романі «Обіцянка» власне й пов’язана з обіцянкою, яку стара господиня ферми під Преторією дала своїй чорношкірій служниці – подарувати їй будинок, в якому та мешкає. Обіцянка, яку наступні покоління білої родини фермерів ніяк не можуть виконати. В книзі описано часовий проміжок тривалістю 40 років.

«Це захоплююча сага про занепад білої південноафриканської родини. Вона нашпигована різними подіями – секс, наркотики, стрілянина. У ній є драматизм, конфлікт і смерть. Але є й несподівано багато комічного. З іншого боку, крізь призму історії цієї однієї сім'ї "Обіцянка" показує історію всієї Південної Африки та її важкого переходу від апартеїду до багаторасової демократії. Отже, ця книга багаторівнева – і водночас компактна: менше 300 сторінок», – розповідає оглядач ВВС Ребекка Джонс (Rebecca Jones).