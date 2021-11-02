Щонайменше 25 людей загинули внаслідок теракту в центрі Кабулу.

Таліби стверджують, що бомбовий замах скоїли бойовики «Ісламської держави».

Щонайменше 25 людей загинули і понад пів сотні отримали поранення внаслідок бомбової атаки на військовий шпиталь імені Сардара Мохаммада Дауда Хана у центрі Кабулу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на представника Міністерства охорони здоров'я Афганістну. Відповідальність за терористичний акт поки що не взяло на себе жодне угруповання.

Після потужних вибухів у кварталі Вазір-Акбар-Хан відбулася перестрілка між нападниками і вояками руху «Талібан», який нині перебуває при владі в Афганістані, передає місцевий телеканал Tolo News. У цьому районі розташовані також іноземні дипломатичні місії.

За даними каналу, перший бомбовий замах було скоєно біля входу до шпиталю, другий – неподалік від будівлі. Лікарня належить міністерству оборони Афганістану.

Речник талібського уряду Забіхулл Муджахід висловив переконання, що вибух і наступну стрілянину влаштували бойовики «Ісламської держави». За його словами, спецпідрозділ «Талібану», який оперативно прибув гелікоптером на місце інциденту, не дозволив шістьом нападникам потрапити до самого шпиталю. Муджахід запевнив, що четверо нападників були застрелені біля входу до шпиталю або у дворі. Двох бойовиків вдалося схопити живими.

Організація Об’єднаних Націй засудила терористичний акт у Кабулі. «ООН засуджує вчинену сьогодні жахливу атаку на лікарню в Кабулі. Напад на медичних працівників та цивільних осіб, які звернулися по лікування, є порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві прес-служби ООН.