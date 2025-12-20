Армія США завдала низки авіаударів по позиціях «Ісламської держави» у Сирії.

Голова Пентаґону назвав це «оголошенням помсти» за вбивство американських громадян.

 

 

Збройні сили Сполучених Штатів завдали низки масштабних ударів по десятках цілей на позиціях, які належать терористичній організації «Ісламська держава» у Сирії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Як оголосило Центральне командування США, у військовій операції 19 грудня були задіяні винищувачі, ударні гелікоптери та артилерія, які застосували понад 100 боєприпасів по 70 ймовірних цілях – об'єктах інфраструктури та складах зброї терористів.

 

Операція стала відповіддю на напад бойовиків на військовий патруль у Пальмірі 13 грудня, внаслідок якого загинули троє громадян США: двоє військовослужбовців та цивільний перекладач. Це перші втрати США в Сирії з моменту повалення режиму Башара Асада у 2024 році.

 

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що операція, яка отримала назву «Удар сокола» (Hawkeye Strike), має обмежений характер. «Це не початок війни – це оголошення помсти. Сьогодні ми вистежували та вбивали наших ворогів. Багатьох з них. І ми продовжуватимемо», – написав він у соцмережі Х.

 

Президент США Дональд Трамп назвав військову операцію в Сирії «дуже серйозним ударом відплати» по терористах, відповідальних за вбивства американців. За його словами, нинішній сирійський лідер Ахмад аш-Шараа «повністю підтримує» дії США та «докладає величезних зусиль для повернення величі Сирії».

 

20.12.2025

