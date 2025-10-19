Афганістан та Пакистан уклали угоду про припинення вогню.

Сторони домовилися про створення механізмів «для зміцнення миру та стабільності».

Представники Афганістану та Пакистану на перемовинах у Досі в суботу, 18 жовтня, за посередництва Катару та Туреччини домовилися про негайне припинення вогню на кордоні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Катару.

«У ході переговорів сторони домовилися про негайне припинення вогню та створення механізмів для встановлення міцного миру та стабільності між двома країнами», – йдеться у заяві. Згідно з документом, обидві сторони домовилися провести найближчими днями кілька зустрічей «для забезпечення стійкості режиму припинення вогню та перевірки його дотримання надійним та стійким чином».

Угоду підписали міністри оборони Афганістану та Пакистану Мохаммад Якуб Муджахид та Хаваджа Асіф, а також представники Катару та Туреччини. МЗС Катару висловило сподівання, що домовленість сприятиме «припиненню напруженості на кордоні між двома братськими країнами» і закладе основу для миру в реґіоні.

Напруженість між країнами посилилася на початку жовтня, після того, як Ісламабад зажадав від Кабула вжити заходів проти «Техрік-е-Талібан Пакистан» – пакистанського збройного ісламістського угруповання, тісно пов'язаного з афганським «Талібаном». 9 жовтня у Кабулі пролунали два вибухи, ще один – на південному сході Афганістану. Наступного дня афганське Міністерство оборони звинуватило Пакистан в порушенні суверенітету і завданні авіаударів. У відповідь сили талібів атакували пакистанські прикордонні пости. Далі сторони почали обмінюватися артилерійськими ударами.