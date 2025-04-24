З "Пагорба слави" у Львові забирають останки агентів НКВС.

У Львові розпочали роботи з дослідження і перенесення останків, похованих на території меморіального комплексу "Пагорб слави", що розташований у трикутнику між вулицями Личаківська та Пасічна. Серед могил, які перенесуть, – останки агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна. Виконавчий комітет ЛМР затвердив відповідне рішення напередодні.

Оскільки меморіальний комплекс "Пагорб слави" має статус пам’ятки історії, щоб перенести людські останки та надмогильні плити з цієї території на інший цвинтар, місто мусило отримати погодження від Міністерства культури України.

"Питання проведення цих робіт постало вже давно, а війна пришвидшила ці процеси. Ми вже завершили ексгумаційні процеси і всі демонтажні роботи з колишнього "марсового поля", і зараз це місце слави наших Героїв. Тепер на нас чекає шлях, коли маємо очистити ще одне місце від радянської символіки і тих поховань, які там є", – зазначив керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

Відповідно до рішення виконкому, департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури має організувати відеоспостереження за територією Меморіального комплексу "Пагорб слави". Тоді як ЛКП "Муніципальна варта" має забезпечити охорону громадського порядку та безпеки під час проведення робіт. Ці заходи необхідні через можливі провокації, пояснили у мерії.

Нагадаємо, що раніше на Пагорбі слави демонтували три радянські пам’ятники. Скульптури перенесли до Музею тоталітарних режимів "Територія терору".

Додамо, у Львові вже перепоховали людські останки, виявлені під час досліджень на колишньому "марсовому полі". Загалом було ексгумовано останки 1804 людей. Зокрема серед віднайдених останків 27 належали солдатам Першої світової війни. Їх перепоховали поруч – на полі №84 Личаківського цвинтаря, біля поховання військових Австро-Угорської монархії. Останки 1753 військовослужбовців радянської армії та післявоєнного періоду перенесли на Голосківський цвинтар. Окрім того, під час ексгумації було виявлено останки 24 солдатів Вермахту. Їх передали ПП "Гарант" для перепоховання на німецькому військовому цвинтарі у с. Потеличі, що на Львівщині.