Червоноград тепер буде Шептицьким: Верховна Рада перейменувала населені пункти на Львівщині

Сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 327 населених пунктів у межах законодаства про декомунізацію. Зокрема, місто Червоноград на Львівщині перейменували на Шептицький. За постанову проголосував 281 народний депутат.

 

 

За рішенням народних обранців, Червоноградський район також матиме нову назву – Шептицький район.

 

Окрім того, нові назви отримали ще вісім сіл Львівщини:

 

село Червоне Золочівського району – Галицьке,

 

село Кіз’я Золочівського району – Кізя,

 

село Підгородне Золочівського району – Підгороднє,

 

село Чішки Золочівського району – Чишки,

 

село Гончари Львівського району – Гончарі,

 

село Красічин Львівського району – Красичин,

 

село Листв’яний Стрийського району – Листвяний,

 

село Іорданівка Яворівського району – Йорданівка.

 

Нагадаємо, депутати Червоноградської міської ради так і не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до парламенту з приводу перейменування міста. Тому рішення мала приймати Верховна Рада.

Місцева громада мала можливість обговорити та проголосувати варіанти перейменування свого міста. Втім частина мешканців виступили зовсім проти зміни назви Червонограда (1294 мешканці обрали опцію "перейменувати Червоноград на Червоноград"). Варіант перейменування міста на Шептицький набрав 100 голосів і посів третю позицію - друге місце було за Кристинополем (1023 голоси).

 

Історична ж назва Червонограда – Кристинопіль. Місто у 1692 році заснував коронний гетьман Польщі Фелікс Казимир Потоцький і назвав його на честь своєї дружини Кристини Любомирської. Цю назву місто зберегло до 3 листопада 1951 року, коли указом президії Верховної Ради УРСР утворено Забузький район та Червоноградську міську раду.

 

Перед голосуванням у Верховній раді питання перейменування Чевонограда розглядав парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і ухвалив рішення надати місту назву Шептицький.
 

У 1892 в Святоюрському монастирі отців Василіян в тодішньому Кристинополі складав обіти майбутній митрополит Андрей Шептицький. У цьому ж монастирі у 1898-1899 роках Андрей Шептицький викладав богослов'я.


 

19.09.2024

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