На "Пагорбі слави" у Львові завершують демонтаж радянського меморіалу.

У понеділок, 2 червня, на "Пагорбі слави" у Львові, де триває ексгумація радянських поховань, демонтували другу вхідну колону. Першу було демонтовано ще 27 травня. Про це повідомила Львівська міська рада.

 

 

У Львові тривають роботи з перенесення меморіального комплексу "Пагорб слави", що на вул. Пасічній. Цього понеділка там демонтували другу вхідну колону. Також вже розпочали дослідження братських могил. Всі роботи планують закінчити до кінця місяця. 

 

"Загалом тут вже демонтовано надмогильні споруди і покриття доріжок між могилами. А сьогодні знесли другу вхідну колону. Вони були облицьовані плитами пісковику – їх відділяємо від цегли та перевозимо на зберігання. Металеві гірлянди, що були на колонах та паркані, переносимо до музею "Територія терору". Так само експозицію Музею терору поповнить і конструкція "вічного вогню", – розповів директор ЛКП "Личаківський цвинтар" Павло Богайчик.

 

Він додав, що наразі ексгумовано понад 160 індивідуальних поховань та розпочато дослідження братських могил. Загалом уже виконали приблизно половину запланованих робіт.

 

Всі роботи відбуваються відповідно до дозволів, наданих Міністерством культури, зазначили у ЛМР. Знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківське кладовище. Загалом на Пагорбі є понад 220 індивідуальних поховань, 4 братські могили і, ймовірно, могили агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна. Як зазначив керуючий справами виконкому Євген Бойко, саме ці два поховання планують переносити в останню чергу та за окремим протоколом.

 

Додамо, комплекс "Пагорб слави" радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945–1950-х. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

 

03.06.2025

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