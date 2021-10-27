Генштаб офіційно підтвердив перше використання "Байрактара" у бойових діях на Донбасі.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив інформацію про перше бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар" на Донбасі. Безпілотник здійснив удар по ворожій техніці після вчинення бойовиками військових провокацій.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача Збройних сил України було застосовано "Байрактар”, – зазначено у повідомленні.

Штаб наголосив, що безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення. Під час операції "Байрактар" керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Тим часом, у Кремлі шлякують через використання "Байрактара" Збройними Силами України.

"У нас направду особливі добрі відносини з Туреччиною, але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовикам можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії розмежування", – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, згідно з повідомленням російського видання "Коммєрсант".

"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макіна".

2018 року Україна закупила шість апаратів у Туреччини. У березні 2019-го відбулися успішні випробування безпілотників.