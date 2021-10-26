Холдинг NEQSOL купує «Івано-Франківськцемент»

 

Холдинг NEQSOL подав заявку в Антимонопольний комітет України на придбання пакета акцій ПрАТ «Івано-Франківськцемент». У NEQSOL Holding повідомили, що в даний момент холдинг та акціонери ПрАТ «Івано-Франківськцемент» знаходяться на фінальній стадії переговорів.

 

 

«Очікується, що українську угоду фінансуватиме група провідних міжнародних фінансових установ та банків. Через тривалі переговори комерційні умови угоди не розкриваються. Холдинг NEQSOL сподівається на схвалення нової угоди в АМКУ. Холдинг визнає багаторічні видатні результати, досягнуті командою та персоналом Івано-Франківського цементу, які створили один із найсучасніших, найсучасніших та прибуткових цементних заводів у Європі», - йдеться у заяві компанії, повідомили «Вікна».

 

Індустрія будівельних матеріалів є одним із пріоритетних напрямків діяльності міжнародної групи компаній NEQSOL Holding. Холдинг володіє заводом Norm Cement, запущеним у 2013 році, який зараз є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.

 

 

NEQSOL Holding реалізує стратегію створення провідного гравця в цементній промисловості в Центральній та Східній Європі. Відтак холдинг оголосив про зацікавленість у розширенні інвестиційного портфеля в Україні шляхом виходу на ринок будівельних матеріалів.

 

У 2019 році NEQSOL Holding придбав Vodafone Україна, одного з найбільших телекомунікаційних провайдерів країни. На початку 2021 року Холдинг відкрив регіональний офіс у Києві.

 

Зазначимо, NEQSOL Holding – це диверсифікована група компаній, що працюють у енергетичній, телекомунікаційній, високотехнологічній та будівельній індустрії у Великобританії, США, Туреччині, Азербайджані, Україні, Грузії, ОАЕ тощо. Холдинг об'єднує понад 30 дочірніх компаній, багато з яких є лідерами ринку з досвідом роботи понад два десятиліття у відповідних галузях. До них належать компанії Nobel Oil Services, Nobel Upstream, Bakcell, Vodafone Ukraine, придбана у 2019 році, та Norm, найбільший виробник цементу на Південному Кавказі.

 

Фото  ifcem.if.ua, vikna.if.ua

26.10.2021

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