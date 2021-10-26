Молдова вперше придбала газ у Польщі.

Досі Молдова укладала газові контракти з Росією, утім цього річ перемовини з «Газпромом» зірвалися.

Наталія Гаврилиця

Після провалу перемовин із російським «Газпромом» про новий газовий контракт Молдова закупила один мільйон кубометрів природного газу у Польщі. У понеділок, 25 жовтня, уряд у Кишиневі повідомив, що між молдавською компанією Energocom та польським концерном PGNiG підписано контракт про пробну закупівлю газу. Кабмін не називає ціну, за якою буде сплачено цей обсяг газу, але запевняє, що тариф на природний газ для громадян залишається незмінним.

«Це перша в історії Молдови закупівля газу з альтернативних джерел. Тим самим перевіряється можливість імпортувати газ від інших постачальників та врівноважити низький тиск у системі подачі природного газу», – йдеться в урядовій заяві, яку цитує молдовський інформаційний портал IPN.

У своєму прес-релізі польська компанія PGNiG Supply & Trading (PST) повідомляє, що згаданий мільйон кубометрів природного газу вона поставить до Молдови у вівторок, 26 жовтня, у співпраці з ERU Group, основним партнером PGNiG в Україні. Газ буде поставлено через точку входу на молдавсько-українському кордоні.

Загалом же в рамках оголошеного тендеру на імпорт газу з альтернативних джерел Energocom отримала сім пропозицій.





Молдовський уряд уточнює, що він продовжує перемовини з Російською Федерацією та компанією «Газпром» щодо підписання довгострокової угоди про постачання природного газу. Прем'єрміністерка Молдови Наталія Гаврилиця відмовилася уточняти, на якій ціні наполягають молдовські перемовники під час торгів із представниками «Газпрому», але назвала цю ціну «розумною». Віцепрем’єр Андреі Спину (Andrei Spînu) зазначив, що пропозиції, зроблені «Газпромом» під час переговорів, є невигідними для його країни. «Республіка Молдова не може погодитися платити за газ вищу ціну, ніж усі інші держави у реґіоні», – написав Спину в соцмережах.



23 жовтня «Газпром» повідомив, що може повністю відмовитися від подальшого постачання газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. За словами офіційного представника російського енергетичного велетня Сергія Купріянова, борг Кишинева за поставлений газ становить 433 млн. доларів, а з урахуванням протермінованих платежів загальна сума заборгованості збільшується до 709 млн. доларів. Термін газового контракту закінчився 30 вересня.