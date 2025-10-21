Львів програв конкурс за надання місту статусу Європейської столиці культури 2030 року.

Європейською столицею культури у 2030 році стане Никшич (Чорногорія). Рішення про це було ухвалене у Брюсселі сьогодні, 21 жовтня. Львів першим серед українських міст подав заявку для участі в конкурсі у жовтні 2024 року. Місто брало участь у конкурсі для міст із країн поза межами Європейського Союзу та вийшло у фінал, де змагався з містом Никшич.



Ще сьогодні вранці у міського голови Львова Андрія Садового були сподівання на успіх міста.

"Сьогодні у Брюсселі чекаємо на оголошення — чи стане Львів Європейською столицею культури 2030, - написав у соцмережах Андрій Садовий. - Зранку забігли на каву до мера Брюсселя Філіпа Клоза. Підтримка, яку ми сьогодні відчули, — дуже важлива. Запросили Брюссель приєднатися до мережі міст UNBROKEN City Network та розповіли про університет UNBROKEN, який уже розпочинає роботу. Обмін досвідом і освітні можливості — це те, що нас об’єднує. Дякую меру Брюсселя за зустріч і підтримку".

"Європейська столиця культури – це передовсім конкурс, в якому декілька міст конкурують за титул на відповідний рік, тому це певною мірою конкуренція концепцій, - розповідала попередньо директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин. - Ми як місто з-поза меж ЄС поставили собі важливі запитання: що ми як культура, як місто, як спільнота можемо дати європейській спільноті загалом; що можемо запропонувати такого, що може бути цікаве решті Європи, а водночас і нам самим; яку свою проблему через цей титул ми можемо вирішити, і що може залишитися нам після реалізації титулу. І найважливіше: яка ідея буде драйвити, тримати нас і даватиме віру в 2030 рік та силу йти до нього".