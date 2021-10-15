На Шумщині дві сотні людей прийшли до лісу вшанувати пам’ять воїнів УПА.

У Шумській громаді дві сотні людей прийшли на повстанське кладовище у лісі біля села Антонівці, щоби вшанувати пам'ять загиблих упівців. Захід відбувся до 79-ї річниці створення УПА 14 жовтня на місці, де колись розташовувався штаб військової округи УПА «Волинь-Південь». Про це повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

У каплиці, яка побудована на місці церкви, де колись молилися повстанці, провели літургію. Богослужіння тут проводять раз на рік – 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, коли відзначають День створення УПА та День захисників та захисниць України.

Опісля відбулася панахида на повстанському кладовищі. Працівниця Шумського краєзнавчого музею Світлана Кузьмич розповіла, що тут поховані упівці, які не мали родин у ближніх селах.

«Ці молоді хлопці і дівчата пішли боронити Україну. Вони вели ту боротьбу, щоб країна була вільною. Зі спогадів упівців, які приїжджали сюди, розповідали, що тут поховані побратими. Прізвищ на хрестах немає, було переслідування кожної сім’ї, навіть з однаковим прізвищем. Сосновим віттям перекладали і по 2-3 людей хоронили. Коли йшов бій, не мали часу копати яму», – розповіла вона.

На місці дислокації штабу УПА «Волинь-Південь» ще у 1992 році створили музей. Він розташований неподалік місця найбільшого бою Української повстанської армії проти НКВС.

«Мені здається, що зараз як ніколи важливо пам’ятати подвиги героїв минулого, щоб плекати їх у теперішньому часі, особливо враховуючи події на сході України. Зараз деякі мої однолітки забувають про це. Ми – українці, ми нація, і нам варто про це пам’ятати», – зазначила 16-річна пластунка Катерина Федусь, яка приїжджає сюди п’ятий рік поспіль.

Після поминальних заходів провели літературно-мистецьке свято «Луни повстанського краю». Із Кременця приїхав фольклорний колектив. Його учасники виконали пісню «Безсмертя», написану Ганною Ткачук, котра була очевидицею тих подій.

«Сьогодні ми виконували пісню на слова Ганни Ткачук, вона писала багато про УПА. Ми є нащадками цих подій, для нас дуже велика честь виступати тут. Ми приїжджаємо кожного року, щоб віддати честь і шану героям, які тут полягли. Це були страшні часи. Так само ми стараємося прививати любов молоді до цього місця», – розповіла керівниця хору Інна Алкоза.

Учасники заходу обмінювалися розповідями про упівців та змогли ближче ознайомитися з умовами повстанського життя, скуштувавши повстанської каші та хліба.

Зазначимо, штаб УПА Волинь-Південь на Тернопільщині координував роботу Антонівецької повстанської республіки. За інформацією краєзнавця Сергія Синюка, Антонівецька повстанська республіка почала формуватися на Шумщині на початку 1942 року і проіснувала до 1944-го. До неї входило 17 куренів і майже 13 тисяч повстанців. За його словами, у квітні 1944 року, після найбільшого бою УПА проти НКВС, Антонівецька республіка втратила своє військове значення і перестала існувати.

Додамо, з 2003 року і до початку карантину, пов'язаного з поширенням епідемії коронавірусної інфекції, щороку у лісовому масиві площею 20 км2 між с. Антонівці на Тернопільщині та с. Смига на Рівненщині патріотична молодь проводила теренову гру «Гурби Антонівці». У такий спосіб молоді патріоти віддають шану подвигу упівців, які у 1944 році змогли вийти саме у цій місцевості з оточення НКВС.

До слова, на Тернопільщині тривають зйомки фільму про упівців «Дорога в Карпати». Стрічка розповідатиме про групу воїнів УПА-Південь, які хотіли відійти до Карпат, бо залишатися на Тернопільщині уже не було сенсу. У стрічці буде відображене нерівне зіткнення вояків УПА-Південь і НКВС, після якого селяни врятували одного упівця. Фільм знімають за мотивами розповідей очевидців тих подій та їхніх родичів, а презентують на 80-ту річницю створення УПА.

Фото facebook.com/shumska.gromada, suspilne.media