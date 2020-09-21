Вояків УПА вшанували тереновою грою «Гурби Антонівці».

У лісовому масиві, площею 20 км2, між с. Антонівці на Тернопільщині та с. Смига на Рівненщині з 17 по 20 вересня відбувалася щорічна теренова гра «Гурби Антонівці», в якій взяло участь близько 150 учасників із різних міст України. Про це повідомив голова організаційного комітету гри Тарас Мартинів.

Фото www.facebook.com/gurby.org.ua

Вперше з 2003 року найбільше змагання серед патріотичної молоді провели на початку вересня, а не навесні, з огляду на карантин. Потреба дотримуватися протиепідемічних обмежень вплинула на організацію гри: замість звичних 400 учасників у попередні роки цього року у ній брало участь 150 молодих людей. За словами Тараса Мартиніва, кільком молодим людям навіть довелося відмовитися від поїздки на гру після проведення температурного скринінгу.

Як розповів Тарас Мартинів, проводячи теренову гру «Гурби Антонівці», патріоти тим самим віддають шану подвигу упівців, які у 1944 році змогли вийти саме у цій місцевості з оточення НКВС.

Фото www.facebook.com/gurby.org.ua

«Упівців, серед яких, ймовірно, було чимало хлопців, яким вперше довелося тримати гвинтівку у рухах, нараховувалося до 5 тис. До них приєдналися місцеві селяни, зокрема й з Антонівців. Ці люди змогли протистояти набагато чисельнішій силі: їх взяли в оточення військові НКВС, яких, за оцінками дослідників, було близько 30 тис. Бій тривав близько п’яти днів. Проти упівців задіювали танки, розвідувальний літак. Це – на межі з неможливим, але врешті вони змогли вийти з оточення, людські втрати сягнули кількох сотень», – розповів голова оргкомітету.

За його словами, учасники гри, крім знайомства з історією, отримують непересічний досвід, адже гра триває без зупинок 60 годин поспіль. Усе наближено до історичних умов. Разом куренівці долають лісові маршрути, намагаючись розшукати і забрати прапор ворожого куреня. Вступають в імпровізовані бої, намагаються не піддатися на хитрі витівки загону диверсантів.

Фото www.facebook.com/gurby.org.ua

«Цього року було значно менше учасників і був ризик, що дві команди учасників, тобто два курені, розминуться між собою, адже 20 кв. кілометрів – дуже велика територія. Однак все склалося добре, і таки були командні бої. Інтрига щодо переможців зберігалася до самого завершення. Курінь вовків переміг із різницею всього лише у 4 бали», – розповів Тарас Мартинів.

За його словами, учасниками гри цього року були молоді люди з Тернопілля, Волині, Львівщини, Івано-Франківщини, а також з Житомира, Києва, Харкова, Сум та інших міст. На його думку, участь у тереновій грі допомагає молодим людям набувати навичок, необхідних для тривалого перебування в умовах дикої природи, навиків виживання, але найбільше сприяє розвитку навиків роботи в команді.

«Коли виходиш із зони комфорту, то завдяки умінням орієнтуватися на місцевості, завдяки згуртованості і командній роботі можна досягнути дивовижних результатів. Користь участі у теренових іграх проявилася під час Революції Гідності. Багато колишніх учасників гри ставали «сотниками» Євромайдану і займалися їхньою координацію та життєзабезпеченням», – зазначив він.

Наступні ігри «Гурби Антонівці» планують провести навесні.