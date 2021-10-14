У Франківську про роль захисників України свідчать «живі» скульптури.

Сьогодні, 14 жовтня, у День захисників та захисниць України у середмісті Івано-Франківська театральні актори влаштовують перфоманси на історичну тематику у вигляді "живих" скульптур. Про це повідомив ініціатор ідеї, співзасновник "Мім театру ІФ" Артур Гулько.

«Сьогодні, у цей день, ми вирішили зробити перформанс "живих" скульптур, щоб люди побачили і запам'ятали, що ми завжди могли себе захистити в будь-який момент історії. Ми обрали саме цих персонажів: давньоруського воїна, козака, воїна УПА і нашого сучасного військового-захисника, адже вони найяскравіші в нашій історії. Вони будуть показувати маленькі сценки», — розповів автор ідеї.

Сценки за участі «живих» скульптур захисників України триватимуть у Франківську до 17:00 години на перехресті вулиць Незалежності і Шашкевича.

Зазначимо, театр пантоміми та живої скульптури Mim Theatre IF працює та розвивається в Івано-Франківську вже 15 років.

Очолюють його Артур Гулько та Андрій Кирильчук. За цей час вони взяли участь у багатьох фестивалях у Європі та провели чимало акцій в Івано-Франківську, зокрема і в 30-й День незалежності України.

Нагадаємо, 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, до якої по захист молилися українці упродовж віків, відзначається День українського козацтва, День створення УПА та День захисників та захисниць України.

Фото facebook.com/mimteatrif, report.if.ua