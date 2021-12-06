У Львові померла зв’язкова УПА Ольга Ільків.

Сьогодні, 6 грудня, на 102-му році життя померла зв’язкова УПА Ольга Ільків. Про смерть львів’янки повідомили у Львівській міській раді.

«Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни», – висловив співчуття міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ольга Ільків – учасниця визвольного руху, оунівка, зв’язкова Головного командира УПА Романа Шухевича. 9 років боротьби в підпіллі, 12 років ув’язнення, 101 рік життя, присвяченого Україні. Вічна пам’ять!» – написав на свої facebook-сторінці колишній голова Інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович.

Ольга Ільків була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах. У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Для довідки. Ольга Ільків у 1936–1939 роках навчалася в Українському інституті для дівчат у Перемишлі, де також вступила до «Пласту». У 1940 році склала матуру у Кракові. Взимку 1941 року вступила в ОУН. Після короткого вишколу була нелегально переправлена через «зелену границю» до Львова. До окупації Львова більшовиками навчалася у Львівському медінституті. З 1942 року стала провідницею жіночої мережі ОУН Львова. 27 квітня 1943 року взяла шлюб із керівником Стрийського проводу ОУН «Данилом» Володимиром Ликотою. Із 1945 року Ольга Ільків перебувала у підпіллі, працювала в жіночій мережі ОУН. У березні 1950 року за день до від’їзду на Донеччину була заарештована у Львові співробітниками МДБ. Після засудження відбула 12 років ув’язнення в Олександровській, Володимирській централях та Іркутській області. У 1970-х Ольга Ільків працювала у Львівському історичному музеї. Згодом у відділі фондів Музею народної архітектури та побуту у Львові (1977–1979), збирала старожитності на Опіллі, зокрема Ходорівщині. Ольга Ільків брала участь в установчих зборах КУН у Києві 1992 року та ОУН в Україні у 1993 році. У 1995–2000 роках була заступницею голови Всеукраїнської ліги українських жінок. У 2012 році за активну громадянську та життєву позицію, творчу діяльність, участь у наукових та виховних заходах Ольга Ільків була відзначена у номінації «Львів’янка року». Ольга Ільків є однією з героїнь фільму «Три історії Галичини». За заслуги перед державою та з нагоди 75-ої річниці створення УПА місто та область спільно придбали Ользі Ільків квартиру у Львові.

Фото facebook.com/markiyan.lopachak, city-adm.lviv.ua, zaxid.net