На Кременеччині досліджують поховання УПА.

На Тернопільщині, у селі Лідихів Кременецького району досліджують поховання воїнів УПА з Тернопільської, Львівської та Рівненської областей досліджують в селі Лідихів Кременецького району. Зараз останки ексгумують, розповів директор Меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

За його словами, унікальність цієї експедиції в тому, що імена бійців відомі. За даними архівних матеріалів, свідчень очевидців та роботи, яку проводять фахівці меморіально-пошукового центру «Доля», ГО «Меморіал Південна Волинь», визначено, що тут знаходяться повстанці, які загинули у 1944 році в бою з військами НКВД. На цьому місці базувався курінь, який складався з трьох сотень повстанців. За різними даними фахівців у цьому бою загинуло 28 вояків УПА.

«Тут через поле в урочищі перебували три сотні УПА і війська НКВС провели спецоперацію для того, щоб або вбити, або взяти в полон воїнів УПА. Бій був доволі жорсткий, були великі сили як УПА, так і були стягнуті великі сили військ НКВС. Притягнули військову техніку, три танки, за певними свідченнями, брали участь у тому бою. Нам відомо, що тут у тому бої загинули 28 воїнів, які представляють три області України і три райони різних областей України. Найбільше було з Рівненської області Радивилівський район – 20 воїнів УПА, які загинули, семеро із колишнього Почаївського району Тернопільської області і четверо з Бродівського району Львівської області», – розповів Святослав Шеремета.

У подальшому фахівці центру «Доля» будуть проводити антропологічні дослідження, та відберуть зразки матеріалів ДНК для подальшої ідентифікації загиблих воїнів УПА.

«Ми маємо унікальне місце поховання, відомі прізвища людей. Після антропологічних досліджень будуть відібрані матеріали ДНК. Сподіваюся, що нам вперше вдасться ідентифікувати когось з бійців, які тут загинули. Відоме ім'я і прізвище родича одного із загиблих. Після того, як розійдеться інформація, сподіваюся, що зголосяться і інші мешканці», – зазначив Святослав Шеремета.

Фото facebook.com/Святослав-Шеремета, suspilne.media