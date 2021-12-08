Верховний суд РФ дозволив ФСБ не розсекречувати причетних до репресій співробітників НКВС.

Такого розсекречення домагався історик Сергій Прудовський, який займається дослідженням «харбінської операції» НКВС 1937-1938 років.

 

   

Верховний суд Росії визнав законними положення президентського указу, на підставі якого засекречено інформацію про співробітників НКВС, причетних до Великого терору. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Таке рішення було ухвалено на засіданні суду у середу, 8 грудня, де розглядався позов історика Сергія Прудовського.

 

Історик, який займається масовими репресіями проти колишніх службовців Китайсько-Східної залізниці, вимагав визнати незаконними положення указу № 1203 «Про затвердження Переліку відомостей, віднесених до державної таємниці». Документ підписав ще  Борис Єльцин 30 листопада 1995 року.

 

Прудовський вказував, зокрема, що цей указ складено суперечливо, оскільки дозволяє віднести працівників НКВС до співробітників контррозвідки, чиї особисті дані не підлягають розголошенню.

 

Співробітники Федеральної служби безпеки, які репрезентували президента під час розгляду цієї справи у Верховному суді, наполягали, що скасування положень указу ставить під загрозу обороноздатність країни. Верховний суд став на бік ФСБ.

 

Сергій Прудовський займається дослідженням «харбінської операції» НКВС – масових репресій проти колишніх службовців Китайсько-Східної залізниці у 1937-1938 роках. У ході цієї операції було розстріляно понад 21 тисячу людей.

 

На підставі указу № 1203 управління ФСБ в Іванівській та Тульській областях відмовилися надати Сергію Прудовському доступ до архівів НКВС за вказані роки, оголосивши, що розкриття імен співробітників може «спричинити розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі». 

08.12.2021

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