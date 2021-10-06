На Тернопіллі знімають фільм про упівців «Дорога в Карпати».

На Тернопільщині розпочалися зйомки кінострічки «Дорога в Карпати» про нерівне зіткнення вояків УПА-Південь і НКВС, з якого врятували одного упівця. Фільм презентують до 80-річчя стоворення УПА, повідомив режисер.

Автор ідеї і режисер фільму Михайло Ухман пояснив, що фільм розповідатиме про групу воїнів УПА, які хотіли відійти до Карпат, бо залишатися на Тернопільщині уже не було сенсу. Його знімають за мотивами розповідей очевидців тих подій та їхніх родичів. Під час зйомок одна упівок розповіла, що історично бій відбувся у 1944 році в с. Юстинівці, на Підгаєччині.

«Одна із головних героїнь – це пані Ярослава, їй вже понад 90 років, майже 100. Вона жителька села Юстинівки Підгаєцького району Тернопільської області. Саме вона забирала одного із поранених воїна УПА, який залишився живий», – розповів Михайло Ухман.

Під час однієї зі сцен енкаведисти вийшли з лісу, щоб напасти на повстанців з білим прапором та заручницями, яких вели перед собою. Коли енкаведисти почали наступати, упівці почали відстрілюватися з окопу, розуміючи, що «червоні загони» прийшли не здаватися.

Внаслідок бою у живих лишився лише один упівець. Саме його врятували мешканки Юстинівки Ярослава і Мар’яна. Роль Мар’яни виконує тернопільська актриса Світлана Матвіїшин.

«Починаються постріли і ми не знаємо, що відбувається. Нам треба відіграти якраз цей страх. Найбільше нам сподобалось, що це про людей, які жили насправді, що це справжні герої України і в цьому, мабуть, полягала суть, передати їхнє відношення, їхні емоції і це було важко», – розповіла у коментарі «Суспільному» акторка.

Загалом участь у зйомках уже взяли близько 100 людей, у тому числі мешканці Підгаєччини. Далі також відбудуться зйомки у Тернополі, адже фільм матиме два плани: історичний, та сучасний.

Кошти на фільм збирають зі спонсорської допомоги: народних депутатів, канадійської діаспори, та усіх небайдужих українців. Як зазначив Михайло Ухман, остаточний бюджет стрічки буде відомиЙ, коли зйомки завершаться. Презентувати фільм планують 14 жовтня 2022-го року до 80-ліття створення УПА.

Фото facebook.com/Михайло-Ухман, suspilne.media