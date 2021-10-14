Львів віддає шану захисникам та захисницям України.

Сьогодні, 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України, у Львові вшановують пам'ять загиблих борців за Незалежність України та патріотів, які відстоювали та відстоюють українську незалежність, територіальну цілісність, повагу до національних символів, української історії, конституційних прав, свобод та обов’язків, демократичний устрій та мир у країні.

Урочисті заходи відбуваються на офіційному та громадському рівнях. Зокрема, вранці на Личаківському кладовищі біля Меморіалу невідомому воякові УПА відбулася поминальна панахида за загиблими у війнах українськими воїнами, далі на 67-му та 76-му полях, де поховані захисники, які віддали життя, відстоюючи суверенність держави на сході України в сучасній російсько-українській війні, запалили лампадки та поклали квіти.

На заходи, крім духовенства, прийшли представники громадськості Львівщини, військові, представники Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації, влади міста. До урочистості приєднався міністр культури Олександр Ткаченко, який перебуває з робочим візитом у Львові.

«Сьогодні українці з вдячністю, молитвами згадують мужніх людей, які в різні часи за складних обставин, загроз заступалися за рідну землю. День захисників та захисниць, День українського козацтва, день створення Української повстанської армії та Покров Пресвятої Богородиці – ці чотири знаменні дати пов’язані між собою та символізують зв’язок поколінь, історичну традицію, нашу боротьбу за свободу, незалежність та свою державу», – сказала, зокрема, голова Львівської обласної ради Ірина Гримак та закликала не забувати про тих, хто щоденно віддано і жертовно продовжує захищати нашу землю від ворогів у зоні АТО/ООС.

Зазначимо, напередодні голова Львівської облради та делегація депутатів провідали військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у місці дислокації, щоб підтримати морально, – нагородили грамотами та подарунками.

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Про мотивацію військовослужбовців на прикладі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила розповідає фотопроєкт Сергія Коровайного «Чому я тут? А ви чому?», реалізований на «Донбас. Реалії». Чорно-білі портрети бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила фотограф відзняв практично на передовій – в імпровізованій фотостудії з вікном, закладеним мішками з піском. У цих знімках – історія одного з підрозділів ЗСУ, а водночас реальність цілого покоління людей, які чекали на повноліття, щоби потрапити на передову, бо коли Росія здійснила агресію в Криму і почалася війна на Донбасі, їм ще не було 18 років.

У Львові після меморіальних заходів на Личаківському кладовищі у Гарнізонному храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (УГКЦ) у Львові відбулася молитва за Україну та її захисників.

О 12:00 від сцени біля пам’ятника Тарасові Шевченку почалася громадська хода "Дякуємо захисникам!", організована ветераном ЗСУ, старшим лейтенантом Артуром Кирєєвим.

Учасники АТО/ООС, їхні рідні, волонтери, патріоти пройшли ходою до Меморіалу Небесної сотні, скандуючи, зокрема, гасла: «Слава Україні! Героям – Слава!», «Україна – понад усе!», «Слава нації! Смерть ворогам!». На Меморіалі відбулося урочисте підняття державного прапора і нагородження волонтерів та учасників війни на сході.

Меморіал Небесної сотні у Львові є символічним місцем пам’яті, що об’єднує покоління.

Щоби підсили саме таке сприйняття цього громадського простору, готуючись до Дня захисників і захисниць України, довкола меморіалу створили Парк пам’яті: висадили 96 дерев на згадку про 96 Героїв, які загинули на війні на сході України.

«Я молюся за мужність тих, хто зараз бореться за Україну. Я молюся за упокій душ тих, хто загинув за Україну, і молюся за те, щоб наші традиції і повага не переривалися, жили у пам’яті», – зазначила у коментарі голова «Львівського братства ветеранів ім. генерала Р. Шухевича» Наталія Грицишин, додавши, що її родинна історія є виразом історії України від упівців до сьогодення.

До урочистого відзначення Дня захисників і захисниць України та 79-ї річниці створення Української Повстанської Армії долучилося Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» та музей «Жива пам’ять» – біля будівлі ЛОДА організували виставку одностроїв, спорядження, озбороєння та техніки, яку використовували бійці УПА в боротьбі проти різних окупаційних режимів. О 17:00 у селі Конопниця біля Львова реконструктори ГО «Пам’ять» відтворять бій «УПА проти ВВ НКВД».

Увечері у Львівській опері відбудеться загальнонаціональна та світова прем’єра опери-міфу «Україна – Терра Інкогніта», створена зусиллями найталановитіших українським митців у пам’ять про Героя Небесної сотні, оперного співака світової слави Василя Сліпака. Дійство також транслюватиметься онлайн.

Фото loda.gov.ua, lvivoblrada.gov.ua, city-adm.lviv.ua, radiosvoboda.org, facebook.com/halyna.tereshchuk