Канцлера Австрії звинувачують в корупції.

Правоохоронці провели обшуки у відомстві канцлера і штаб-квартирі його партії. Коаліція знову на межі розпаду.

Проти канцлера Австрії Себастьяна Курца розпочато розслідування за звинуваченням у хабарництві і посадових злочинах. Про це повідомив австрійський телеканал ORF. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції країни підозрює, що глава уряду і ще кілька його найближчих соратників за державні гроші підкуповували редакцію одного з австрійських таблоїдів, щоб забезпечити висвітлення своєї політичної діяльності у вигідному світлі.

В офісі Курца, в штабі його Австрійської народної партії (Österreichische Volkspartei – ÖVP) у Відні, а також в Міністерстві фінансів пройшли обшуки. За даними прокуратури, розслідування ведеться проти самого канцлера, а також проти ще дев'яти осіб.

Згідно зі заявою прокурорів, суть звинувачень полягає в тому, що у 2016-2018 роках «кошти Міністерства фінансів були використані для фінансування частково підтасованих опитувань громадської думки, які слугували винятково політичним і партійним інтересам». Зокрема, за версією прокуратури, уряд купував у виданні рекламу в обмін на розміщення вигідних для партії Курца публікацій.

У період, про який йде мова, Курц очолив ÖVP і привів її до влади. Тоді вона створила коаліційний уряд спільно з ультраправою Партією свободи. Та згодом коаліція розвалилася й відбулися позачергові вибори.

У заяві прокуратури не називається видання, в якому розміщувалися ці опитування громадської думки, але австрійська преса стверджує, що мова йде про популярну газету Österreich. Голдинґ, до якого належить ця газета, своєю чергою, заявив, що не брав державних коштів за рекламу в обмін на організацію вигідного для Курца опитування.

Сам Курц також запевняє, що ні в чому не винен. «Я переконаний, що і ці звинувачення виявляться помилковими», – заявив канцлер в ефірі телеканалу ORF 2. Він зазначив, що текстові повідомлення, які прокурори використовують як доказ його провини, були вирвані з контексту. Водночас Курц повідомив, що не має наміру полишати своєї посади, незважаючи на розслідування антикорупційної прокуратури, яке ведеться проти нього.

Тим часом президент Австрії Александр Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) назвав скандал «поважною і такою, що виходить за межі» подією. Він також закликав політиків поважати незалежність суду і прокуратури та утриматися від звинувачень в їхній політичній упередженості.

Тим часом австрійська партія «Зелені» (Grüne), котра є молодшим коаліційним партнером Австрійської народної партії, наразі проводить консультації щодо можливого виходу з уряду на тлі канцлерського скандалу.