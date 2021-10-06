Затримано генпрокурора Молдови.

Олександра Стояногло звинувачують в корупції

Спецпідрозділ поліції Молдови затримав генерального прокурора країни Александра Стояноґло (Alexandr Stoianoglo). Наразі його поміщено в ізолятор попереднього утримання Інспекторату поліції муніципалітету Кишиніва, де він пробуде щонайменше 72 години. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN. Генпрокурора також відсторонено від посади, Вища рада прокуратури порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у корупції.

Як зазначив прокурор Антикорупційної прокуратури Віктор Фуртуне (Victor Furtună), який провадить слідство у цій справі, звинувачення Стояногло висунуто за чотирма пунктами. Йдеться про зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, пасивну корупцію і надання неправдивих відомостей компетентному органу. У його помешканні та офісі проведено обшуки.

Президентка країни Мая Санду неодноразово говорила, що Александр Стояноґло намагається захищати корумпованих політиків і бізнесменів. Генпрокурор у відповідь звинувачував її в спробах використовувати силове відомство в політичних цілях.

Реагуючи на затримання, Мая Санду опублікувала пост в соціальних мережах, в якому, зокрема, зауважила: «Очікування громадян Республіки Молдова законні: краще жити в країні, звільненій від лещат корумпованих кланів. Люди вимагають справедливості. Як президентка країни, я хочу того, чого хочуть мої громадяни: суворо дотримуватися закону, не допускати зловживань, і кожен, хто вчинив протиправні дії, повинен заплатити відповідно до закону. Ні Стояноґло, ні корумповані особи, яких він намагається захистити, не зможуть зупинити найважливішу реформу, якої потребує країна – очищення судової системи та прокуратури від впливу корумпованих груп».

Александр Стояноґло очолював генеральну прокуратуру Молдови з листопада 2019 року, його призначив попередній президент країни Ігор Додон за кілька тижнів до своєї відставки і передачі влади Санду. Перевірка роботи Стояноґло була розпочата за запитом депутата правлячої в Молдові партії «Дія і солідарність» (PAS) Ліліана Карпа (Lilian Carp) і міністра юстиції Сергія Литвиненка.

У числі іншого Карп звинуватив генпрокурора в тому, що 2012 році той, будучи ще депутатом, запропонував поправку до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей», яка в 2014 році допомогла відмити через молдовську банківську систему мільярди доларів за схемою, описаною в журналістському розслідуванні групи Organised Crime and Corruption Reporting Project.

Окрім того, депутати звинуватили Стояноґло в корупційних зв'язках з одним із найбагатших бізнесменів Молдови В'ячеславом Платоном, який влітку цього року втік з країни й зараз перебуває в розшуку. На думку Карпа, генеральна прокуратура незаконно скасувала звинувачення проти Платона, після чого той був звільнений.

Сам Стояноґло вважає ці звинувачення безпідставними. Він стверджує, що нова влада Молдови намагалася переконати його порушити кримінальні справи проти представників парламентської опозиції, а після відмови почали його переслідувати.