23 шкільні автобуси придбали для громад Львівщини.

Для шкіл Львівщини придбали 23 нові шкільні автобуси вартістю понад 43 мільйони гривень. 12 нових автобусів рушили у громади сьогодні, 4 жовтня, інші надійдуть найближчим часом, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Автобуси закупив департамент освіти і науки ЛОДА за кошти освітньої субвенції з державного бюджету у розмірі 37 мільйонів гривень на засадах співфінансування з місцевих бюджетів, які разом забезпечили ще 6 мільйонів гривень, для 12 навчальних закладів. Вартість одного «школярика» – майже 1,9 мільйона гривень.

«Наразі у громадах ще є потреба у шкільних автобусах, щоб підвозити дітей до місця навчання. Насамперед «школярики» отримають ті громади, які провели оптимізацію навчального процесу та готові до співфінансування, а також ті, де умови добирання є вкрай важкими для дітей», – повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Він також зазначив, що для придбаних автобусів закуплять також GPS-трекери, щоб відслідковувати переміщення транспортних засобів.

«Це дозволить бачити переміщення «школяриків» в умовах реального часу. Це дозволить учням та вчителям якісно планувати свій розклад, вчасно приходити на зупинку, щоб не мерзнути взимку, а керівництву – розуміти чи за призначенням використовується транспортний засіб», – зазначив Максим Козицький.

Сьогодні «школярики» поїхали до: Винниківської школи №29 Львівської міської ради; школи №2 ім. Григорія Тютюнника Кам’янка-Бузької громади; школи імені Уляни Кравченко Бібрської міськради; до Медвежанського НВК ім. М. Біласа та Снятинського НВК Дрогобицької міськради; до школи №1 Золочівської міськради; Добромильської школи Добромильської громади; опорної школи №1 Красненської громади; школи у Бірках Івано-Франківської громади; Дашавського НВК Стрийської міськради; Вовчищовицької школи Судововишнянської міськради; школи №2 Мостиської міськради.

У четвер, 7 жовтня, прибудуть ще 11 автобусів, які скерують до: опорної школи в Магерові Добросинсько-Магерівської громади; школи у Глинську Жовківської громади; Миколаївської опорної школи І-ІІІ ступенів Лопатинської громади; школи №5 Новороздільської громади; НВК «Середня загальноосвітня школа-ліцей» Моршинсьокї громади; Любинцівського НВК Грабовецько-Дулібівської громади; Верхненської школи Боринської громади; школи у Головецьку Cтрілківської громади; опорної школи Белзької громади; опорної школи №2 Жидачівської громади; Монастирецької школи імені Володимира Попова Журавненської громади.

Зазначимо, як повідомив під час останнього засідання сесії Львівської обласної ради керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, на Львівщині остаточно закрили 50 загальноосвітніх навчальних закладів, серед них – 19 філій. Також 17 навчальним закладам понизили ступені, хоча навесні оголошували, що закриття стосуватиметься орієнтовно 20 шкіл.

Нагадаємо, у 2020 році на Львівщині закупили 54 шкільні автобуси на понад 100 мільйонів гривень.

Фото loda.gov.ua