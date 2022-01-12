У Львові провели евакуацію учнів зі всіх шкіл.

Сьогодні, 12 січня, надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Відтак у всіх навчальних закладах провели вимушену евакуацію учнів та педагогів, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Дітей та вчителів вивели з приміщень. Учнів молодших класів забирають батьки, старшокласників відпускають додому, решта уроків у них сьогодні відбудеться дистанційно.

«У цій ситуації усі навчальні заклади діють згідно з протоколом дій: батьків учнів молодшої школи обдзвонюють, а старшокласники продовжать сьогодні навчання в дистанційному режимі. Водночас ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів», – повідомили у міському управлінні освіти.

У поліції зазначили, що повідомлення про замінування львівських шкіл надійшло близько 11:00.

«На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл», – повідомили у поліції.

Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Нагадаємо, зовсім нещодавно – 22 грудня 2021 року – надходило повідомлення про замінування школи №91 у Львові. Тоді здійснювали вимушену евакуацію та обстеження школи, повідомлення про замінування виявилося фейковим.

Додамо, в Україні посилили відповідальність за анонімні фейки про закладення вибухонебезпечних предметів. Порушникам загрожує покарання у вигляді ув'язнення на два-шість років.

Фото city-adm.lviv.ua, varta1.com.ua