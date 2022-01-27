У франківській поліклініці реконструюють приміщення для томографа.

В Івано-Франківську замовили ремонт приміщення у міські поліклініці №2, щоб встановити придбаний у минулому році за близько 12 мільйонів гривень томограф. Роботи виконуватиме ПП «Галкомбуд».

Підприємство запропонувало виконати роботи за 1 мільйон 65 тисяч гривень, і стало переможцем у закупівлі. Роботи мають виконати до 1 квітня 2022 року.

За даними ЄДРПОУ, засновником ПП «Галкомбуд» є мешканець Івано-Франківська Андрій П’яста.

Комп’ютерний томограф, вартістю 11,95 мільйона гривень, «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міськради» придбав у вересні 2020 року у ТОВ «Астріум».

За даними Prozorro, це була перша закупівля, здійснена в Івано-Франківську за спрощеною «ковідною» процедурою.

Для медиків придбали томограф Aquilion Lightning японського виробництва Canon Medical Systems. Це інноваційне обладнання з мінімізованою дозою опромінення, призначене для максимально точної діагностики захворювань. Томограф працює автоматично від укладання пацієнта на кушетку до завершення обстеження.

Постачальник обладнання для центру ТОВ «Астріум» було зареєстроване 2005 року в Києві. Компанія є офіційним дистрибютором виробника медичного обладнання Canon Medical Systems в Україні. Власником та директором компанії є Віталій Степченко.

Фото galka.if.ua, galychyna.if.ua