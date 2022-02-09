25 лікарень у Галичині отримають кисневі станції.

Для українських лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19, закупили 225 кисневих станцій, 12 із них призначені для лікарень Львівщини, 10 – Івано-Франківщини, 3 – Тернопільщини. Їх встановлення заплановане на лютий.

«ДП «Медичні закупівлі» придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх встановлення заплановане на січень-лютий цього року», – йдеться у повідомленні Міністерство охорони здоров’я.

За інформацією міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, завдяки конкуренції на аукціоні, ДП «Медичні закупівлі України» вдалося зекономити кошти придбати не 196 станцій, а 225. Їхня загальна вартість — 648 мільйонів гривень.

Станціями можна керувати дистанційно. Продуктивність однієї такої станції — 500 л/хв. Кожна з них має у комплекті додаткові газоаналізатори й витратоміри. Завдяки цьому лікарні зможуть відстежувати, скільки отримують кисню та його якість.

На Львівщині станції генерації кисню отримають: Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи; Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова; Пустомитівська ЦРЛ; Сокальська ЦРЛ; Комунальна 8-А міська клінічна лікарня м. Львова; Львівська обласна клінічна лікарня; Самбірська ЦРЛ; Жовківська ЦРЛ; Золочівська ЦРЛ; Жидачівська ЦРЛ; Львівська обласна інфекційна лікарня; Стрийська ЦРЛ.

10 кисневих станцій встановлять у таких опорних лікарнях Івано-Франківщини: Богородчанська центральна лікарня; Бурштинська центральна міська лікарня; Долинська багатопрофільна лікарня; Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня; Рожнятівська багатопрофільна лікарня; Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр; Косівська центральна районна лікарня; Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня; Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування; Центральна районна лікарня Калуської міської ради, повідомив «Kurs».

У Тернопільській області, за даними обласного департаменту охорони здоров’я, кисневі станції змонтують у Кременецькій, Заліщицькій та Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

Фото itmed.org, medsprava.com.ua