У Шумську відремонтують спортивний комплекс.

У Шумську, що на Тернопільщині, відремонтують дитячо-юнацький спорткомплекс. Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА уклало договір на реконструкцію стадіону у місті Шумськ із ТОВ «Кавальєр буд» на 9,4 мільйона гривень, повідомили «Наші гроші. Львів».

Ремонт Шумського спортивно-культурного комплексу проведуть, щоб розширити можливості для навчання учнів місцевої дитячо-юнацької спортивної школи.

«Шумський спортивно-культурний комплекс було відкрито у 1986 році. З того часу капітального ремонту не проводили. Кошти виділяли лише на утримання та функціонування комплексу. Тому ми плануємо відремонтувати спортивний комплекс. Оновлення дасть можливість дітям з ОТГ розвивати свої навички у різних видах спорту і надалі прославляти своїми досягненнями всю область», – зазначав торік голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Згідно з укладеним договором, у Шумську оновлять міський стадіон, який перебуває у занедбаному стані. За технічним завданням компанія-переможець проведе ремонт адмінбудинку, трибун, адміністративного приміщення та кас, а також замінить покриття на стадіоні та встановить нове освітлення.

За договірною ціною, «Кавальєр буд» отримає 383 тисячі гривень прибутку, тобто 4% від суми закупівлі, натомість основними витратами будуть матеріальні ресурси ‒ 4 мільйони гривень, або 42% від суми підряду. Ціни на обладнання збігаються з середньоринковими. Наприклад, розбірні футбольні ворота коштують 30 тисяч грн/шт, а табло стадіону – 41 тисячу грн.

Окрім переможця, участь у торгах взяло лише ТОВ «Компанія Барбакан» із пропозицією, на 394 тисячі гривень дорожчою.

Журналісти-розслідувачі акцентують, що єдиний попередній тендер «Кавальєр буду» ‒ півмільйонне замовлення на ремонт сільського клубу у с. Драганівка на Тернопільщині. Цей підряд ще в процесі виконання. Замовник вимагав не менше одного контракту на реконструкцію, будівництво або капітальний ремонт будівель.

Як аналогічний досвід «Кавальєр буд» вказало співпрацю із ТОВ «Вест роудз компані». І капітальний ремонт для цієї компанії полягав у заміні вікон на 15 тисяч гривень у будинку в с. Нове Село біля Тернополя.

Крім досвіду у кваліфікаційних критеріях, потрібно було зазначити наявність техніки для виконання робіт. Її переможець має намір взяти в оренду у приватного підприємця Сергія Пшибиша, чий номер телефону збігається з контактами ТОВ «Вест роудз компані».

Зараз «Кавальєр буд» належить двом особам ‒ Іванові Заяцю і Юлії Іванечко. Фірма зареєстрована у смт Підволочиськ Тернопільської області у грудні 2020 року.

Фото shumsk.info, tepravda.te.ua