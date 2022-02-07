Івано-Франківська обласна лікарня побудує готель та вертолітний майданчик.

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня замовила розробку проекту адміністративної будівлі та паркінгу з вертолітним майданчиком за 4,7 мільйона гривень. Першочергово будуватимуть паркінг, повідомили «Наші гроші. Львів».

Розроблятиме проект приватний підприємець Назар Ігнатюк. Він переміг під час тендеру, який лікарня оголосила наприкінці 2021 року. Єдиним конкурентом Назара Ігнатюка було ТОВ «Укртехінжиніринг» з пропозицією, яка була на 800 тис. гривень дорожчою.

Вартість проекту паркінгу – 1,8 млн гривень, адмінбудівлі – 2,16 млн гривень. На експертизу документації витратять 180 тис. гривень.

Згідно з технічним завданням, підземний паркінг матиме 250 місць, а адмінбудівля – п’ять поверхів, де роташують зокрема їдальню на 80 місць та конференц-зал на 100 місць та 30 номерів для гуртожитку готельного типу. У ньому зможуть тимчасово мешкати відвідувачі та родичі пацієнтів, а також медпрацівники під час стажувань, закордонні гості.

Зазначимо, згідно з системою YouControl, приватний підприємець Назар Ігнатюк зареєстрований у селі Ільці у Верховинському районі. Йому належать ТОВ «Саін-ІФ» та «Приватне творче архітектурне бюро «Архмайстерня і К». Починаючи з 2016 року він отримав державних замовлень на 6,9 мільйона гривень. Наразі договір з обласною лікарнею є найбільшим його контрактом.

Нагадаємо, у вересні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що відповідно до програми «Велике будівництво» на 2022-2023 роки в рамках покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачаємо будівництво гелікоптерних майданчиків у кожній обласній клінічній лікарні в кожному регіоні України.

Фото mc.if.ua