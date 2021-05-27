До 1 вересня на Львівщині закриють понад 20 сільських шкіл.

З 1 вересня 2021 року на Львівщині свою роботу може припинити 21 школа, де навчається від 5 до 25 учнів. Закриття малих шкіл передбачене, зокрема, у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021–2023 роки.

«Низка шкіл на Львівщині, де навчається від 5 до 25 учнів, може бути закрита ще до початку нового навчального року. Територіальні громади змушені піти на такий крок через те, що таким школам не вистачатиме освітньої субвенції з державного бюджету. Відтак громади, які не мають на ці потреби достатньо коштів, не зможуть утримувати такі навчальні заклади. Тому процес оптимізації є неминучим», – заявила голова комісії освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради Іванна Герус під час засідання профільної комісії у вівторок, 25 травня.

Загалом до 1 вересня 2021 року у Львівській області мають намір закрити 21 школу та ще стільки ж понизити у ступені. За інформацією начальниці відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи департаменту освіти ЛОДА Ірини Сислюк, зараз школи Львівщини мають 200 мільйонів гривень недостачі фінансування. До кінця року деяким із них може не вистачити коштів на виплати заробітної плати вчителям. Відтак запланована оптимізація шкіл. Однак остаточне рішення прийматимуть сесії місцевих рад. Вони ж мають вирішити питання організації довезення дітей до найближчих навчальних закладів та щодо звільнення чи переведення в інші школи педагогів.

Зокрема, до 1 вересня планують закрити такі школи:

– Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ);

– Верхобужський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ);

– Трудовацький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Золочівська ОТГ);

– Підгородненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Золочівська ОТГ);

– Крив’янський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ);

– Погарський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ);

– Климецький заклад загальної середньої освіти І ступеню (Козівська ОТГ);

– Дубрівський заклад загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ);

– Дев’ятирська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ);

– Голокам’янська школа загальної середньої освіти І ступеню (Рава-Руська ОТГ);

– Шарпанецька загальна школа І ступеню (Сокальська ОТГ);

– Тур’є-Горішнянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ);

– Смеречанська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ);

– Дністрицька школа І ступеню (Стрілківська ОТГ);

– Головецько-Золотнівська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ);

– Верхньоволосянська школа І ступеню (Стрілківська ОТГ);

– Судововишнянська загальноосвітня школа І ступеню (Судововишнянська ОТГ);

– Великомокрянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Судововишнянська ОТГ);

– Липинська загальноосвітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ);

– Волелюбинська загальноосвітня школа І ступеню (Яворівська ОТГ);

– Кліцківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ).

Понизити у ступені планують такі школи:

– Буковинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (Боринська ОТГ);

– Кирилівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (Боринська ОТГ);

– Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (Боринська ОТГ);

– Росохацький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Задільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Довжківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Орявський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Риківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Плав'я-Бринівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Сможенський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Козівська ОТГ);

– Старосільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Рава-Руська ОТГ);

– Матівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ);

– Ульвівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ);

– Телязька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ);

– Тудорковицький навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Сокальська ОТГ);

– Лопушанка-Хомина загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (Стрілківська ОТГ);

– Грушівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Яворівська ОТГ);

– Оселівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Яворівська ОТГ);

– Сарнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (Яворівська ОТГ);

– Татаринівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ);

– Монастирецький навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів (Комарнівська ОТГ).

Пониження у ступенях низки шкіл повязане з браком коштів на впровадження нових санітарних норм, відповідно до яких зараз працюють над реорганізацією всіх харчоблоків і їдалень.

«Якщо говорити про вбиральні на вулиці, то із 1181 закладу середньої освіти в області внутрішньосанітарного вузла не мають 17 шкіл. Здебільшого це початкові школи у сільській місцевості, і половину з них не будуть фінансувати з 1 вересня. Їх закриють, бо там немає учнів», – повідомив у коментарі «Суспільному» директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

До профільної комісії Львівської облради уже надійшло чимало звернень від батьківських комітетів щодо неприпустимості закриття шкіл. Батьки висловлюють побоювання, що щоденне добирання маленьких дітей у сусідні населені пункти та переповнені класи не сприятимуть якісному навчанню, повідомила голова комісії Іванна Герус.

«Наше завдання, зокрема територіальних громад, обласної ради, облдержадміністрації, – напрацювати відповідну мережу шкіл, в яких навчатимуться діти після оптимізації. Зробити так, щоб це було зручно і було розуміння логістики, були автобуси, були дороги та кваліфіковані вчителі», – сказала голова профільної комісії.

Зазначимо, у 2020 році на Львівщині була 1181 загальноосвітня середня школа, у 2021 році їх має залишитись 1147. При цьому, згідно з даними ЛОДА, кількість учнів зростає. Якщо у 2019 році у школах області навчалося 282 291 учнів, у 2020-му – 287 541, а станом на 1 вересня 2021 року буде 288 900 учнів.

Фото lvivoblrada.gov.ua, slovoidilo.ua