У львівських школах відновили навчання.

Після вчорашнього повідомлення про замінування, яке не підтвердилося, сьогодні, 13 січня, у школах Львівської міської територіальної громади відновили навчання.

Уранці сьогодні навчальний процес почали у 82 навчальних закладах, загалом на території Львівської МТГ їх є 127. Ще п’ять закладів освіти здійснюють навчання дистанційно, а учні 40 шкіл перебувають на канікулах.

Під час обстежень шкіл на території Львівської громади жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв поліція не виявила. До перевірки шкіл та прилеглих територій залучали кінологів зі службовими собаками.

В обласному департаменті із питань цивільного захисту уточнили, для перевірки з усіх шкіл напередодні евакуювали 3 тисячі 51 вчителя та 30 тисяч 906 учнів.

Правоохоронці проводять досудове розслідування та вживають заходів для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років позбавлення волі.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/MVS.LVIV