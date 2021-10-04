Відновлено роботу міжкорейської «гарячої лінії».

За три роки з часу встановлення лінії Пхеньян неодноразово її розривав в односторонньому порядку.

Південна Корея і КНДР в ніч на понеділок, четверте жовтня, відновили канали зв'язку, відімкнені 55 днів тому через протест Пхеньяну проти щорічних спільних військових навчань армій Південної Кореї і Сполучених Штатів.

Як зазначає південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap, цей крок підвищує надії на відновлення міжкорейського діалогу, який зайшов в глухий кут на тлі триваючих перемовин з денуклеаризації Корейського півострова.

«Ми розглядаємо відновлення ліній зв'язку як основу для повернення відносин між двома Кореями в нормальне русло», – йдеться в заяві південнокорейського міністерства об'єднання.

Північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК, висвітлюючи цю подію, повідомило: «Генеральний секретар Трудової партії Кореї, Голова державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки, шановний товариш Кім Чен Ин в історичній політичній промові на V сесії ВНС КНДР чотирнадцятого скликання висловив волю відновити перервані комунікаційні лінії між Північчю і Півднем в рамках зусиль для здійснення очікувань і сподівання всієї нації, яка бажає якнайшвидшого відновлення нинішніх міжкорейських відносин і панування міцного миру на Корейському півострові».

Міжкорейську «гарячу лінію» було створено 2018 року. Нею могли спілкуватися лідери двох країни, а також колеги з різноманітних відомств, зокрема міністри оборони, Північної і Південної Корей.

Пхеньян з того часу неодноразово блокував лінію в односторонньому порядку. Наприклад, минулого року КНДР підірвала офіс зв’язку в своєму прикордонному містечку Кесоні й перервала всі міжкорейські лінії зв’язку. Північнокорейську владу обурили антипхеньянські листівки, закинуті громадськими активістами з Південної Кореї за допомогою повітряних куль.

Наприкінці липня «гарячі лінії» відновили свою роботу, утім довго попрацювати не встигла. На початку серпня Пхеньян припинив її роботу на знак протесту проти щорічних об’єднаних американсько-корейських військових навчань.