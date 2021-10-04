Відновлено роботу міжкорейської «гарячої лінії».

За три роки з часу встановлення лінії Пхеньян неодноразово її розривав в односторонньому порядку.

 

 

Південна Корея і КНДР в ніч на понеділок, четверте жовтня, відновили канали зв'язку, відімкнені 55 днів тому через протест Пхеньяну проти щорічних спільних військових навчань армій Південної Кореї і Сполучених Штатів.

 

Як зазначає південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap, цей крок підвищує надії на відновлення міжкорейського діалогу, який зайшов в глухий кут на тлі триваючих перемовин з денуклеаризації Корейського півострова.

 

«Ми розглядаємо відновлення ліній зв'язку як основу для повернення відносин між двома Кореями в нормальне русло», – йдеться в заяві південнокорейського міністерства об'єднання.

 

Північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК, висвітлюючи цю подію, повідомило: «Генеральний секретар Трудової партії Кореї, Голова державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки, шановний товариш Кім Чен Ин в історичній політичній промові на V сесії ВНС КНДР чотирнадцятого скликання висловив волю відновити перервані комунікаційні лінії між Північчю і Півднем в рамках зусиль для здійснення очікувань і сподівання всієї нації, яка бажає якнайшвидшого відновлення нинішніх міжкорейських відносин і панування міцного миру на Корейському півострові».

 

Міжкорейську «гарячу лінію» було створено 2018 року. Нею могли спілкуватися лідери двох країни, а також колеги з різноманітних відомств, зокрема міністри оборони, Північної і Південної Корей.

 

Пхеньян з того часу неодноразово блокував лінію в односторонньому порядку. Наприклад, минулого року КНДР підірвала офіс зв’язку в своєму прикордонному містечку Кесоні й перервала всі міжкорейські лінії зв’язку. Північнокорейську владу обурили антипхеньянські листівки, закинуті громадськими активістами з Південної Кореї за допомогою повітряних куль.

 

Наприкінці липня «гарячі лінії» відновили свою роботу, утім довго попрацювати не встигла. На початку серпня Пхеньян припинив її роботу  на знак протесту проти щорічних об’єднаних американсько-корейських військових навчань.

 

04.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різно­родні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21 | | Минуле
Відповідь на столітнє питання про походження життя
Ланка, якої бракувало в теорії хімічної еволюції, – коацерватна крапля. Її науковці розробили, щоби продемонструвати, як хімія еволюціонувала в біологію.
01.10.21 | | Наука
Найнепевніші вибори в Німеччині
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Соціал-демократ Олаф Шольц привів свою партію до перемоги на виборах до Бундестаґу. Утім перемога ця доволі непевна, помітна лишень із «фотофінішем». Ще непевніше виглядає ситуація з майбутньою коаліцією.
01.10.21 | | У світі
І немічного ворога поконавши мужески
Тарас Прохасько
У тій молитві про силу прийняти і відвагу змінити – мудрість відрізнити змінне від незмінного, силу від відваги – мудрість виглядає найсумнівнішою
30.09.21 | | Дискурси
Європейська урбаністика Леопольда Левицького
У доробку графіка-авангардиста домінують дві образні теми – людина і місто. Ці два начала – гуманістичне й урбаністичне – концептуально взаємозалежні. Теми міста й людини супроводжували митця від початку творчого шляху аж до останніх його робіт.
30.09.21 | | Штука
Олена Турянська: «Розчинення»
Світло і темрява, їхня взаємодія, рух людського життя у часі і просторі, а також часопростір, гравітаційне поле, яке ми творимо своїми життями – ці категорії не вперше постають як точки зацікавлення художниці Олени Турянської у її творчій практиці.
30.09.21 | | Штука
З доповненою реальністю проти арахнофобії
Мобільний додаток дає змогу лікуватися експозиційною терапією проти страху павуків.
30.09.21 | | Наука
Одного разу в бібліотеці
Ольга МАЦО
Тарас ПРОХАСЬКО, Юрій АНДРУХОВИЧ, Лариса ДЕНИСЕНКО та Василь МАХНО діляться своїми бібліотечними спогадами до Всеукраїнського дня бібліотек
30.09.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.