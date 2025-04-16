КНДР могла поставити Росії до шести мільйонів снарядів.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Reuters і OSC.

 

 

Північна Корея з вересня 2023 року до березня 2025 року поставила Росії від чотирьох до шести мільйонів артилерійських снарядів. Про це йдеться в спільному розслідуванні інформаційної аґенції Reuters та британського аналітичного центру Open Source Centre (OSC), опублікованого у вівторок, 15 квітня.

 

OSC відстежила 64 поставки північнокорейської амуніції за 20 місяців. Це приблизно 16 тисяч контейнерів, які містили мільйони артилерійських снарядів, призначених для використання на війні проти України. Таким чином північнокорейський внесок у артилерійське постачання РФ сягав 70%. За даними Reuters, російські артилерійські підрозділи часом практично повністю залежали від північнокорейських боєприпасів.

 

OSC відстежила 64 рейси, виконані чотирма російськими контейнеровозами: «Ангара», «Мария», «Майя-1» і «Леди Р». Вони перевозили артилерійські та мінометні снаряди з північнокорейського Расону до російських портів, після чого вантаж доставлявся залізницею на склади боєприпасів поблизу України.

 

Аналіз морських та сухопутних поставок підтверджений перехопленими Києвом російськими військовими повідомленнями, супутниковими знимками та відеороликами в соцмережах.

 

Північнокорейські поставки стали значним доповненням до російського виробництва, яке, за оцінками українських та західних розвідок, сягало приблизно двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.

 

Окрім того КНДР з жовтня 2024 року відрядила до Курської області Росії близько 10 тисяч військовослужбовців. Наприкінці січня американська газета The New York Times та британський телеканал Sky News повідомили, що північнокорейських військовиків довелося відвести з лінії фронту через великі втрати. За приблизними підрахунками, близько чотирьох тисяч військовиків КНДР загинули або отримали важкі поранення.

16.04.2025

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