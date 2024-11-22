Росія передала КНДР засоби ППО в обмін на солдатів.

Окрім того, Росія, порушуючи санкції ООН, експортує нафту до Північної Кореї.

Росія надала Північній Кореї засоби протиповітряної оборони та зенітні ракети для них в обмін на військовиків КНДР, які беруть участь у війні проти України на російському боці. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на слова радника президента Південної Кореї з питань національної безпеки Шина Вона Сіка.

«Північна Корея отримала відповідне обладнання та зенітні ракети для зміцнення своєї слабкої системи протиповітряної оборони», – заявив Шин Вон Сік. Він також додав, що Пхеньян найімовірніше отримає від Москви військові технології для підтримки своєї супутникової програми.

Окрім того, Росія, порушуючи санкції ООН, експортує нафту до КНДР. Лише за вісім місяців цього року Північна Корея, за попередніми розрахунками, отримала понад мільйон барелів нафти з Росії. Такого висновку дійшла британська дослідницька група Open Source Centre на основі аналізу супутникових знимок.

Згідно зі звітом, розміщеним на сайті Open Source Centre, з березня цього року північнокорейські нафтові танкери здійснили понад 40 заходів у російський порт Восточний, розташований на Далекому Сході.

«Десятки супутникових знимок високої роздільної здатності, дані автоматичної ідентифікаційної системи та фотографії, що були зроблені морськими патрульними місіями, які фіксували порушення санкцій ООН, підтверджують, що північнокорейські танкери неодноразово завантажувалися на нафтовому терміналі порту Восточний», – йдеться у повідомленні Open Source Centre.