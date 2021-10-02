Заарештований у Грузії Саакашвілі оголосив голодування.

Він також вимагає зустрічі з консулом України.

Експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михеїл Саакашвілі оголосив про початок голодування. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge з покликом на слова омбудсменки Ніно Ломджарії, яка відвідала Саакашвілі у в’язниці місті Руставі. Вона теж повідомила, що політик вимагає зустрічі з консулом України.

За словами Ломджарії, поліція не застосовувала до політика сили, оскільки він не чинив опору арешту. В момент затримання Саакашвілі перебував у помешканні сам і відкрив двері силовикам.

Крім того, Ломджарія зазначила, що Саакашвілі оголосив голодування. «Коли я увійшла, він перебував у лікаря і проходив медичне обстеження. Потім нам дали можливість поспілкуватися в камері», – уточнила вона. За словами Ломджарії, Саакашвілі вважає себе політичним в'язнем і не згоден з інкримінованими йому звинуваченнями.

Про те, що колишній грузинський президент повернувся на батьківщину, стало відомо в п'ятницю, першого жовтня. Саакашвілі повідомив у соціальних мережах, що приїхав до Грузії через вісім років еміґрації. Пізніше він записав відео з Батумі і розкрив своє місцеперебування.

Перед затриманням він звернувся до громадян Грузії і закликав їх не боятися, відео опублікував на своєму Facebooк-екаунті. Як уточнив політик, він повернувся на батьківщину для того, аби допомогти співвітчизникам. Саакашвілі закликав їх голосувати на виборах в органи місцевого самоврядування другого жовтня. «Віддайте свій голос, і третього числа всі разом святкуватимемо перемогу. Я приїхав, щоб допомогти вам, іншого вибору у нас не було», – наголосив колишній глава держави.

Після затримання Саакашвілі опублікував відео з новою коханою. У ролику він сидить поруч із 31-літньою українською депутаткою від партії «Слуга народу» Лізою Ясько. «Ми з Лізою вирішили повідомити, що ми разом, починаємо нове життя, нову сім'ю», – зізнався політик. Нагадаємо, що Саакашвілі був одружений із громадянкою Нідерландів Сандрі Рулофс. У них двоє синів – Едуард та Ніколоз.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не слід очікувати помилування. Вона нагадала, що всі громадяни єдині перед законом. Зурабішвілі додала, що колишній лідер держави хотів внести дестабілізацію в життя країни. На думку Зурабішвілі, на Саакашвілі чекає покарання, щоб «бути чесними перед людьми, які постраждали від його режиму».

Український Президент Володимир Зеленський заявив, що стурбований ситуацією зі затриманням колишнього грузинського президента. «Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина», – зазначив прессекретар Президента Сергій Нікіфоров.

Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії дві каденції поспіль із 2004 до 2013 року. Він виїхав із країни 2013-го. Проти колишнього глави держави порушили кілька кримінальних справ, його заочно засудили до шести років тюремного ув’язнення. Тривалий час Саакашвілі мешкав в Україні. У травні 2020 року його призначено головою виконавчого комітету Національної ради реформ України.