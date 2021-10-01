Міхеїл Саакашвілі повернувся в Грузію. Його затримано.

 

Колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі затримали у п'ятницю після його повернення на батьківщину.

 

 

Про це повідомив на брифінгу прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, повідомляє newsgeorgia.

 

“Третій президент Грузії, розшукуваний Міхеїл Саакашвілі затриманий. Його переведено до пенітенціарної установи”, – заявив Гарібашвілі.

 

Вранці 1 жовтня колишній президент повідомив, що повернувся до Грузії. Він виклав декілька відео на своїх сторінках у соцмережах, стверджуючи, що перебуває в Батумі. Саакашвілі закликав грузинів проголосувати за опозицію на місцевих виборах 2 жовтня. А члени команди додали: Міхеїл з'явиться на публіці після закриття дільниць.

 

Грузинські правоохоронці запевняли, що підтвердження інформації про перетин Міхеїлом Саакашвілі кордону і його перебування в Грузії немає.

 

"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу достеменно стверджувати, що Міхеїл Саакашвілі не залишав державних кордонів України. Вкотре повторюю, Міхеїл Саакашвілі не перетинав державний кордон Грузії і не залишав державний кордон України", – заявив заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе, згідно з повдіомленням "Радіо Свобода".

 

Він додав: якщо колишній президент дійсно перетне кордон Грузії, то буде затриманий і доправлений до пенітенціарної установи.

 

Голова уряду Іраклій Гарібашвілі повідомив на брифінгу, що операцію затримання здійснювали "на найвищому рівні". З його слів, правоохоронці знали про маршрут пересування політика.

 

"Тривали належні заходи. Відомства працювали скоординовано. Вибрали такі час і місце, щоб перешкоди були мінімальні", – заявив прем'єр.

 

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до 6 років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиціонера.

 

01.10.2021

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