У Вінниці встановили пам'ятник Блаженнішому Любомиру Гузару.

 

У Вінниці поблизу храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ встановили пам'ятник Блаженнішому Любомиру Гузару. Це перший монумент на честь патріарха в Україні. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 9 жовтня.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Вінницької міської ради.

 

Скульптура зображає Блаженнішого на схилку літ. Кир Любомир одягнений у камізельку поверх підрясника. Поряд із ним стоїть колона, на якій лежить митра.

 

Пам'ятник виготовлений із бронзи. Його авторами є скульптори Борис Крилов та Олесь Сидорук. Ідею встановлення монумента подала вінницька греко-католицька громада, фундаторами виступили парафіяни.

 

 

Парафія церкви Покрови Пресвятої Богородиці повідомила, що в урочистій церемонії відкриття монумента візьме участь Глава УГКЦ Святослав.

 

"Не плануйте нічого на 9 жовтня – приходьте на урочисту церемонію відкриття пам’ятника Блаженнішому Любомиру Гузару!.. У нас з вами є шанс дійсно прилучитися до великого і стати свідками неповторного дійства на славу Божу, для власного духовного зростання", – ідеться у запрошенні громади.

 

З нагоди відкриття пам'ятника 4–9 жовтня у Вінниці триватиме "Тиждень Любомира Гузара". Назва тижня – "Прилучитися до Великого".

 

 

У рамках урочистостей у Вінниці продемонструють фільм "Бути Людиною", відкриють фотовиставку "Прилучитися до Великого" та експозицію з особистими речами патріарха, проведуть вечір пам'яті "Листи до мами", організують круглий стіл, семінаристи Київської Трьохсвятительської духовної семінарії продемонструють виставу тощо.

 

Архиєрейська Божественна літургія на чолі з Кир Святославом розпочнеться 9 жовтня о 09:00. Початок офіційної церемонії відкриття монумента – о 12:00.

 

29.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Швейцарський кузен Філіпа Рота
Ганна Улюра
Це таки сімейний роман. Не так біографія, як анамнез. Не так історія, як антиісторія. Станіслав, Варшава, Владивосток, Нью-Йорк, Відень, Лондон, Рим, Віллах. Географія роману. Для спраглих пошукати фактів, на які Камінський нарощує свої вигадки, простору має вистачити.
27.09.21 | | Штука
Замахати замахами
Юрко ТИМЧУК
Сучасні атентати прогресували до незбагненного рівня, і тепер нашкодити можна олігархам, друзям президента чи американцям. Або зробити вигляд, що нашкодив. Огляд подій тижня в Україні
27.09.21 | | Україна
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21 | | Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21 | | Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21 | | Наука
Колишня столиця
Василь МАХНО
І коли ти з провінційних околиць, то по-особливому вдивляєшся й вслухаєшся в наколишнє, бо від цього залежить, з яким багажем ти вийдеш з цього місця.
25.09.21 | | Дискурси
Сучасним стилем: Не виходьте з себе. Читаючи
Олександр Фільц-Павенцький
Я вийшов з себе. Виходило і сонце. На перший погляд – жовте на блакитному небі. Але все це – лише на перший погляд...
24.09.21 | | Дискурси
“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби
Олеся Ісаюк
Чому про гетьмана Петра Сагайдачного так мало художніх текстів? Може, він не вписується в народницький канон?
24.09.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.