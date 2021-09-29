У Вінниці встановили пам'ятник Блаженнішому Любомиру Гузару.

У Вінниці поблизу храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ встановили пам'ятник Блаженнішому Любомиру Гузару. Це перший монумент на честь патріарха в Україні. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 9 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької міської ради.

Скульптура зображає Блаженнішого на схилку літ. Кир Любомир одягнений у камізельку поверх підрясника. Поряд із ним стоїть колона, на якій лежить митра.

Пам'ятник виготовлений із бронзи. Його авторами є скульптори Борис Крилов та Олесь Сидорук. Ідею встановлення монумента подала вінницька греко-католицька громада, фундаторами виступили парафіяни.

Парафія церкви Покрови Пресвятої Богородиці повідомила, що в урочистій церемонії відкриття монумента візьме участь Глава УГКЦ Святослав.

"Не плануйте нічого на 9 жовтня – приходьте на урочисту церемонію відкриття пам’ятника Блаженнішому Любомиру Гузару!.. У нас з вами є шанс дійсно прилучитися до великого і стати свідками неповторного дійства на славу Божу, для власного духовного зростання", – ідеться у запрошенні громади.

З нагоди відкриття пам'ятника 4–9 жовтня у Вінниці триватиме "Тиждень Любомира Гузара". Назва тижня – "Прилучитися до Великого".

У рамках урочистостей у Вінниці продемонструють фільм "Бути Людиною", відкриють фотовиставку "Прилучитися до Великого" та експозицію з особистими речами патріарха, проведуть вечір пам'яті "Листи до мами", організують круглий стіл, семінаристи Київської Трьохсвятительської духовної семінарії продемонструють виставу тощо.

Архиєрейська Божественна літургія на чолі з Кир Святославом розпочнеться 9 жовтня о 09:00. Початок офіційної церемонії відкриття монумента – о 12:00.