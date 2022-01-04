У Львові розслідують чергову провокацію біля пам’ятника Бандері.

У Львові виник скандал через коротке відео, на якому молода дівчина демонстративно сходила до вітру перед пам’ятником Степану Бандері. Відео, вочевидь, зняли в теплу пору року, проте виклали у мережу 3 січня, наклавши патріотичну пісню «Батько наш – Бандера». Поліція розпочала перевірку інциденту.

Скандальний відеоролик, судячи з одягу дійової особи та зеленого листя на деревах, зняли у теплу пору року. Його виклали на ресурсі Vimeo через два дні після відзначення річниці від дня народження Степана Бандери, – 3 січня. В описі до відео зазначено: «Благодійний фонд "Червона сеча"». Через кілька годин ролик став недоступним для перегляду, його опублікували Telegram-канали.

За попередніми даними, авторкою відео була вказана Наталія Дерев’янко, яка у соцмережі Facebook веде сторінку з псевдо «Адольф Отченашкін». Вона поскаржилася, що після публікації відео на неї влаштували «інтернет-сафарі», вимагаючи вибачень. У профілі вказано, що дівчині 24 роки і вона родом з Києва.

У поліції повідомили, що за цим фактом розпочали перевірку.

«За даним фактом звернень не було. Відео було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Триває перевірка», – повідомила УНН речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Наразі про Наталію Дерев’янко відомо, що вона є учасницею арт-колективу «Воїни Добра-і-Світла». Восени вони знімали інший ролик біля пам’ятника Степану Бандері, де його намагалися зрушити з місця. У вересні 2021 року на сторінці арт-колективу також оприлюднили фото дівчини у тому ж вбранні, що й на провокативному відео. Також у вересні учасники цієї групи зняли провокативне відео у центрі Львова, на якому невідомий у рясі священника водить іншого чоловіка на шнурку.



Фото t.me/catars_is, facebook.com/nataliia.vian