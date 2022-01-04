У Львові розслідують чергову провокацію біля пам’ятника Бандері.

 

У Львові виник скандал через коротке відео, на якому молода дівчина демонстративно сходила до вітру перед пам’ятником Степану Бандері. Відео, вочевидь, зняли в теплу пору року, проте виклали у мережу 3 січня, наклавши патріотичну пісню «Батько наш – Бандера». Поліція розпочала перевірку інциденту.

 

 

Скандальний відеоролик, судячи з одягу дійової особи та зеленого листя на деревах, зняли у теплу пору року. Його виклали на ресурсі Vimeo через два дні після відзначення річниці від дня народження Степана Бандери,  3 січня. В описі до відео зазначено: «Благодійний фонд "Червона сеча"». Через кілька годин ролик став недоступним для перегляду, його опублікували Telegram-канали.

 

За попередніми даними, авторкою відео була вказана Наталія Дерев’янко, яка у соцмережі Facebook веде сторінку з псевдо «Адольф Отченашкін». Вона поскаржилася, що після публікації відео на неї влаштували «інтернет-сафарі», вимагаючи вибачень. У профілі вказано, що дівчині 24 роки і вона родом з Києва.

 

 

У поліції повідомили, що за цим фактом розпочали перевірку. 

 

«За даним фактом звернень не було. Відео було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Триває перевірка»,  повідомила УНН речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

 

Наразі про Наталію Дерев’янко відомо, що вона є учасницею арт-колективу «Воїни Добра-і-Світла». Восени вони знімали інший ролик біля пам’ятника Степану Бандері, де його намагалися зрушити з місця. У вересні 2021 року на сторінці арт-колективу також оприлюднили фото дівчини у тому ж вбранні, що й на провокативному відео. Також у вересні учасники цієї групи зняли провокативне відео у центрі Львова, на якому невідомий у рясі священника водить іншого чоловіка на шнурку.
 

 

Фото t.me/catars_is, facebook.com/nataliia.vian

 

04.01.2022

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