У Львові урочисто відкриють вулицю імені Блаженнішого Любомира.

Урочисте відкриття вулиці відбудеться у середу, 31 травня. Раніше вулиця мала назву – Льва Толстого. Про це йдеться на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради.

 

"Друзі, у Львові урочисто відкриють вулицю на честь Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Попередня назва вулиці – Льва Толстого. Запрошуємо усіх охочих у середу, 31 травня, о 12.30, вул. Гузара, 1", - зазначено у повідомленні.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року в родині Ярослава Гузара та Ростислави Демчук у Львові, де закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім'я його батьків виїхала до Австрії.

 

Майбутній глава УГКЦ вивчав філософію в Колегії Святого Василія, де у 1954 році здобув ступінь бакалавра. Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому університеті.

 

У 1993 році з усією монастирською спільнотою з Гроттаферрата повернувся до України.

 

25 січня 2001 року на надзвичайному Синоді Єпископів Української греко-католицької церкви обраний Архієпископом Львівським та Главою Української греко-католицької церкви.

 

Офіційним керівником УГКЦ Любомир Гузар був десять років.

 

У 2008 році йому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Львова".

 

Через поважний вік і стан здоров’я звернувся до папи Бенедикта XVI про зречення й отримав згоду 10 лютого 2011 року.

 

Помер Любомир Гузар 31 травня 2017 року.

 

29.05.2023

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