У Львові урочисто відкриють вулицю імені Блаженнішого Любомира.

Урочисте відкриття вулиці відбудеться у середу, 31 травня. Раніше вулиця мала назву – Льва Толстого. Про це йдеться на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради.

"Друзі, у Львові урочисто відкриють вулицю на честь Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Попередня назва вулиці – Льва Толстого. Запрошуємо усіх охочих у середу, 31 травня, о 12.30, вул. Гузара, 1", - зазначено у повідомленні.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року в родині Ярослава Гузара та Ростислави Демчук у Львові, де закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім'я його батьків виїхала до Австрії.

Майбутній глава УГКЦ вивчав філософію в Колегії Святого Василія, де у 1954 році здобув ступінь бакалавра. Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому університеті.

У 1993 році з усією монастирською спільнотою з Гроттаферрата повернувся до України.

25 січня 2001 року на надзвичайному Синоді Єпископів Української греко-католицької церкви обраний Архієпископом Львівським та Главою Української греко-католицької церкви.

Офіційним керівником УГКЦ Любомир Гузар був десять років.

У 2008 році йому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Львова".

Через поважний вік і стан здоров’я звернувся до папи Бенедикта XVI про зречення й отримав згоду 10 лютого 2011 року.

Помер Любомир Гузар 31 травня 2017 року.