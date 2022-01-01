У Франківську відкрили Дзвін Пам'яті.

Сьогодні, 1 січня, у Меморіальному сквері Івано-Франківська урочисто відкрили та освятили Дзвін Пам’яті. Участь у заході взяли керівництво міста та області, а також численні представники громадськості, повідомили у міській раді.

Відтепер щомісячно тут проходитиме церемоніал вшанування захисників та захисниць України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Дзвін Пам’яті лунатиме стільки разів, скільки наших земляків загинуло від початку бойових дій на Сході України у тому чи іншому місяці, інформує пресслужба ОДА.

Відкриттям Дзвону Пам’яті завершили спорудження Меморіального комплексу полеглим – учасникам Революції Гідності, громадянам, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, військовослужбовцям, які з 2014 року брали участь у бойових діях в зоні АТО/ООС із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Дзвін Пам’яті подарував Івано-Франківську меценат з Києва. Вартість проведених робіт з його спорудження – близько пів мільйона гривень.

Опісля відбулося громадське віче з нагоди 113-ої річниці від дня народження Степана Бандери.

Фото www.mvk.if.ua, if.gov.ua