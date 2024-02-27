Блаженніший Святослав оголосив про початок беатифікаційного процесу Любомира Гузара.

Блаженніший Святослав урочисто проголосив початок беатифікаційного процесу Любомира кардинала Гузара. Проголошення відбулося 26 лютого під час подячного молебню з нагоди завершення Року патріарха Любомира Гузара, у 91-річчя від дня його народження. Про це повідомляють на сайті Української греко-католицької церкви.

 

 

Упродовж шести років від переставлення до вічності світлої пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара, сила його слова і духу слугує людям підтримкою та орієнтиром у щоденному житті, особливо під час цієї страшної війни.

 

31 травня 2017 року патріарх Любомир помер.

 

"Відтоді Божий люд розпочав виявляти особливу духовну шану стосовно особи Любомира Гузара, не так молячись за його упокій, як просячи в нього заступництва, засвідчуючи славу його святості через численні записи в книгах пам’яті, встановлених біля його гробу. Ці записи вказують на отримані знаки, ласки та оздоровлення", — зазначив Блаженніший Святослав у декреті.

 

Розслідування щодо беатифікації та канонізації кардинала Любомира Гузара розпочали з огляду на численні звернення поодиноких людей та спільнот вірних.

 

Постулятором у справі беатифікації та канонізації кардинала Любомира Гузара Блаженніший Святослав окремим декретом іменував отця Павла Локотя.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Любомир ГУЗАР народився 26 лютого 1933 року у Львові. Тут він закінчив народну школу та перший клас гімназії. Прадід Любомира також був священником УГКЦ – парох у містечку Завалів о. Дмитро Гузар. Під час Другої світової війни, у 1944 році, його сім’я виїхала до Австрії. Після цього Любомир Гузар опинився у США, де прожив 20 років, а ще 24 роки його життя минули в Італії.

 

В Америці він вступив до Пласту у 1950 році – став членом 23-го куреня УСП "Червона калина" з осідком в Нью-Йорку. Із того часу брав активну участь у їхній праці.  А вже 1993 року повернувся до України й оселився біля Львова.

 

Упродовж 10 років (2001–2011) Любомир Гузар очолював Українську греко-католицьку церкву. За цей період він зміг перетворити її на загальноукраїнську. Важливо, що дбав про неї не лише на заході країни, а й активно просував на схід. Саме він переніс престол УГКЦ до Києва.

 

Окрім того, патріарх був одним із засновників та активних учасників ініціативної групи Першого грудня. Він до останніх днів займався активною громадською діяльністю на користь України.

 

У лютому 2011 року Папа Римський Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузара з посади глави УГКЦ на його 75-му році життя. Опісля жив у селі Княжичі, поблизу Києва. Помер Блаженніший Любомир Гузар 31 травня 2017 року у с. Княжичі, поблизу м. Києва. Похований у м. Києві в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

 

27.02.2024

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