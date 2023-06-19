У Львові зведуть пам'ятник Євгену Коновальцю.

 

Пам'ятник Євгену Коновальцю у Львові планують розмістити на перетині вулиць Степана Бандери та Євгена Коновальця. Поряд планують облаштувати громадський простір. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Львівської міської ради сьогодні, 19 червня.

 

«Пам'ятник розташують та території, яка примикає до НУ «Львівська політехніка», за згодою університету. Йдеться не лише про пам'ятник чи простір, а про симбіоз, який буде відзнакою для історії України. Йдеться про живий простір для студентів та перехожих. Плануємо сформувати архітектурні та мистецькі команди. Наразі ми фіналізуємо завдання, але перед його завершенням відкриваємо пропозицію зголошення на архітектурний конкурс. З третього липня ми запрошуємо ініціативні групи», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

 

За його словами, управління архітектури готове залучити міжнародних архітекторів та скульпторів, які матимуть бажання долучитися до створення простору.

 

 

Євген КОНОВАЛЕЦЬ – видатний український військовий та політичний діяч, один з ідеологів українського націоналізму. Полковник Армії УНР, комендант УВО, командир Січових Стрільців, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН.

Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків на Львівщині, навчався в університеті ім. Івана Франка. Коли йому було 24 роки потрапив у російський полон, після чого був у таборі для військовополонених у Чорному Яру.

У 1917-му році приїхав до Києва, де спільно з Романом Дашкевичем та іншими членами сформував Галицько-буковинський курінь січових стрільців, який став однією з найбоєздатніших частин Армії УНР.

 

19.06.2023

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