Трохи грошей

Коли невідомо, про що йдеться, то йдеться про гроші – казали старі й іноді розумні люди. Тепер про роздуми попередників можуть подумати нові старі й іноді розумні. Огляд подій тижня в Україні.

Наміри тижня

Ігноруючи борню про відставку кабінету Дениса Шмигаля, поки що чинний керівник Кабінету повідомив про створення кошторису, який має врятувати державу. З цього документа випливає, що ВВП (валовий внутрішній продукт) зросте на 3,8%. Потім прем'єр сказав геть оптимістичне: "Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований і реалістичний, це бюджет модернізації країни, відновлення економіки і інвестицій в людей, в їхнє здоров'я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишилися незмінними. Це медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців і економіки".

Щодо ключових пріоритетів, то вони виглядають так: на медичну галузь пропонують виділити 197,2 мільярда гривень, що на 35,8 мільярда більше, ніж цього року; на освіту передбачено 185,6 мільярда гривень, що на 21 мільярд гривень більше від показника 2021 року. Зворушливо виглядає бюджет пенсійного фонду, який повинен сягнути 531 мільярд гривень, що на 31 мільярд гривень більше від показника 2021 року.

Жодним чином не маючи претензій до того, що хоче намалювати Кабінет Міністрів, є тяжке бажання допомогти йому (Кабінету Міністрів) сплатити податки; порубати сокирою олігархів, які тих податків не сплачують; зайти в спортивний зал, де можна потягати штангу; сплатити ще раз податки "для здоров'я і освіти".

Допомога тижня

Дуже недавно віце-президент Єврокомісії казав стосовно України сумне. Тепер той самий Валдіс Домбровскіс каже радісне: "Приємно бачити хороший прогрес в програмі реформ України, що важливо для виділення макрофінансової допомоги ЄС. Європейський Союз буде продовжувати підтримувати Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, її роботу щодо забезпечення процвітання та тіснішої інтеграції з ЄС ".

600 мільйонів євро, які "капнули" Україні з Євросоюзу, мають тішити нас, як новий рюкзак тішить першокласника, бо в тому наплічнику є пенал, блокнот і лінійка, які можна використати так, як той першокласник собі задумає.

Після нової допомоги ми маємо подякувати, як то зробив прем'єр, бо так пасує вихованим людям. Шмигаль сказав: "Вдячний Єврокомісії і Валдісу Домбровскісу за надання Україні 600 мільйонів євро другого траншу макрофінансової допомоги, який дасть нам можливість відновити економіку після covid-19. Поглиблюємо наші стосунки, продовжуємо реформи, завдяки яким зміцниться стійкість Європи ". І нема на то ради.

Плани тижня

Не дає спокою Президентові міністр закордонних справ і тепер. Кулеба знову відправляє Зеленського за океан. Цього разу Володимир Олександрович мусить взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб зробити те, що каже міністр. Дмитро Іванович з цього приводу говорить: "Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією covid-19".

Міністр окреслив локації: "Президент України зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах".

Проблема полягає в тому, що наступного тижня за результатами поїздки Президента буде мало що написати, але міністр скаже "много і должно", бо вже зараз анонсував винесення на розгляд Генеральної асамблеї ООН двох оновлених резолюцій щодо Криму – "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" і "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів".

Продовження тижня

Коронавірус продовжує гризти нерви населення планети загалом і українців зокрема. Вітчизняне Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що у Києві рівень захворюваності становить 150 на 100 тисяч населення, у Тернопільській 194 на 100 тисяч.

Проте міністр Ляшко має чим втішити співвітчизників, яких колись застерігав гуляти в парках. "Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно", – заспокоїв міністр усіх тих, хто їздить у маршрутках без маски.