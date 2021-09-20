У Львові Держспецзв’язку віддадуть будинок у центральній частині міста.

Львівська міська рада віддасть Держспецзв’язку приміщення площею понад 566,8 м2 для розміщення Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, котра судиться з мерією через землю у Митрополичих садах. Відповідну ухвалу на останньому засіданні сесії Львівської міськради підтримали 52 депутати.

Йдеться про приміщення з першого по четвертий поверхиу будинку на вул. Хотинській, 1, що навпроти біля костелу Ольги і Єлизавети. Фактично, це цілий будинок. Відповідно до ухвали, Держслужба спецзв’язку не має права змінювати цільове призначення нерухомості чи продавати її.

Поки що Львівська філія КРРТ працює на вул. Листопадового Чину, 28, це поблизу Митрополичих садів.

Зазначимо, 22 червня 2021 року стався конфлікт: спецзв’язківці намагалися в’їхати на територію нижніх садів, як виявилося згодом, планували провести навчання. Проте представників УГКЦ вчасно про це не попередили, і тоді Церква потрактували це як спробу рейдерського захоплення.

Як відомо, у вересні 2020 року на позачерговій сесії Львівська міськрада відвела у постійне користування Львівській архієпархії УГКЦ земельну ділянку площею понад 2 га, розміщену на пл. Святого Юра, 5, для обслуговування території комплексу собору та облаштування паркової зони.

Після конфліктної ситуації з’ясувалося також, що з грудня 2020 року військова прокуратура в інтересах Концерну звернулася з позовом до суду щодо незаконної передачі в користування УГКЦ цієї землі.

Проте Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову заступника військового прокурора Львівського гарнізону щодо скасування права постійного користування землею на площі Святого Юра курією Львівської архиєпархії УГКЦ. Відповідне рішення суд ухвалив 3 серпня.

Додамо, занедбану територію нижніх садів хочуть перетворити на автентичну рекреаційну зону. Однак УГКЦ не могла її впорядкувати через згадуваний судовий спір.

Фото google.com/maps, zbruc.eu