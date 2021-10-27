У Тернополі продають колишній Будинок науки і техніки.

Будівлю колишнього будинку науки і техніки «Залізничник» у Тернополі виставили до продажу з комерційного аукціону. Про це йдеться у повідомленні на порталі «Всі аукціони України».
Будівля, розташована на проспекті Степана Бандери, 11, продаватиметься 19 листопада зі стартовою ціною 14,92 мільйона гривень. На продаж виставлено триповерховий будинок із підвалом, площею 1 848 м2.
Вартість 1 м2 визначили у 308 доларів. Кінцевий термін подання заявок на аукціон - 18 листопада.
Фото facebook.com/vau.auction27.10.2021